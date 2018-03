Commerzbank-Chef Martin Zielke erwartet für 2018 nach dem Wegfall von Umbaukosten einen "signifikanten" Gewinnanstieg. Die Commerzbank komme auf ihrem Weg zu mehr Profitabilität voran, schrieb Zielke am Montag im Geschäftsbericht an die Aktionäre. "Deshalb streben wir an, für das Geschäftsjahr 2018 eine Dividende auszuschütten", bekräftigte er.

Den vollständigen Artikel lesen ...