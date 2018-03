Unterföhring (ots) -



- Ab Ostersonntag sind alle Inhalte von Sky Go, Sky Ticket und Sky Kids App in der gesamten EU abspielbar - EU-Portabilitätsverordnung tritt am 1. April in Kraft - Zu den exklusiven Sky Highlights in den Osterferien gehören: die Sky Original Production "Der Grenzgänger", der Blockbuster "Ich - einfach unverbesserlich 3" sowie die Sky Live-Übertragungen der Fußball-Bundesliga, der UEFA Champions League, der UEFA Europa League, der DKB Handball-Bundesliga und des Tennis ATP Masters



26. März 2018 - Sky Kunden können sich in diesem Jahr auf ein besonderes Ostergeschenk freuen: Ab Ostersonntag, 1. April, haben Sky Kunden die Möglichkeit, ihre Sky Inhalte über Sky Go, Sky Kids und Sky Ticket in der gesamten Europäischen Union (EU) anzusehen. Damit verpassen Sky Kunden im Urlaub oder während der Geschäftsreise nie mehr ein Sky Live-Spiel der Bundesliga oder UEFA Champions League, eine Folge ihrer Lieblingsserie oder die aktuellsten Hollywoodblockbuster.



Möglich macht dies die neu eingeführte EU Portabilitätsverordnung, die es Sky Kunden erlaubt, ihren favorisierten Streamingservice nicht nur in Deutschland und Österreich, sondern auch in allen anderen EU-Mitgliedsstaaten zu nutzen, sei es im Hotelzimmer oder am Strand.



Zu den Sky Programmhighlights gleich am Ostersonntag zählen der "Westworld"-Marathon mit fünf Episoden am Stück sowie der "Britannia"-Marathon mit vier Episoden nacheinander auf Sky Atlantic HD, der Animations-Blockbuster "Ich - einfach unverbesserlich 3" auf Sky Cinema HD, sowie die Fußball-Bundesliga-Partien Bremen gegen Frankfurt und Mainz gegen Mönchengladbach, der 28. Spieltag der 2. Bundesliga, der 27. Spieltag der DKB Handball-Bundesliga und das Tennis ATP Masters Finale in Miami. Am Ostermontag kommen Kinofans mit "Pirates of the Carribean: Salazars Rache" bei Sky Cinema HD auf ihre Kosten. Ab 3. April dürfen sich Fußballfans auf die Viertelfinalspiele der UEFA Champions League und der UEFA Europa League mit dem FC Bayern München und RB Leipzig freuen. Ab 6. April geht die neue Sky Original Production, die Scandi-Noir-Thrillerserie "Der Grenzgänger" auf Sky Atlantic HD an den Start.



Sky Go ist der marktführende Service in Deutschland und Österreich für Live- und On-Demand-Fernsehen auf mobilen Geräten und bietet allen Sky Kunden ihr persönliches Sky Programm, unterwegs und zuhause auf Smartphones, Tablets Laptops und Desktop-PCs, und ohne Zusatzkosten. Die im März neu gelaunchte App bietet eine noch intuitivere und schnellere Navigation nach Genres und verbesserte Suchfunktionen.



Die Sky Kids App offeriert auf Tablets eine riesige Auswahl an Kinderprogrammen mit einer speziell für die jüngsten Zuschauer maßgeschneiderten Benutzeroberfläche. So wird das Unterhaltungserlebnis der Kinder noch sicherer und die entsprechende Kontrolle durch die Eltern noch einfacher. Sky Kids ist kostenlos für alle Sky Kunden, die das Entertainment Paket gebucht haben.



Sky Ticket ist der flexible Einstieg zu Sky und die ideale Lösung für alle, die ohne lange Vertragsbindung sofort und überall einfach streamen möchten. Sky Kunden können ihre Inhalte ab April überall in der EU ansehen, während der Erwerb der Tickets in Deutschland und Osterreich ab 9,99 Euro möglich ist.



Kunden haben die Wahl zwischen dem Supersport Tagesticket, Wochenticket und Monatsticket. Mit dem Cinema Monatsticket sehen Kunden die neuesten Blockbuster als exklusive TV-Premieren kurz nach dem Kinostart und insgesamt mehr als 1.000 Filme jederzeit auf Abruf. Das Entertainment Monatsticket bietet die größten Serienhits inklusive Sky Originals, Serienpremieren parallel zum US-Start, eine umfassende Auswahl ganzer Staffeln von der ersten bis zur letzten Episode, Shows, Sky Arts, Kinderprogramme und Dokumentationen.



Dr. Eva Flecken, Director Public Policy & EU Affairs DACH bei Sky Deutschland: "Dass unsere Kunden Sky Go, Sky Kids und Sky Ticket jetzt jederzeit auf ihren mobilen Endgeräten in ganz Europa nutzen können, verdanken wir der EU-Kommission. Durch die Portabilitätsverordnung können unsere Abonnenten ab dem 1. April mitfiebern beim Derby Schalke gegen Dortmund, oder die nächste Folge ihrer Lieblings-TV-Serie direkt in den italienischen Alpen oder an der dänischen Steilküste anschauen."



Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Dez. 2017).



