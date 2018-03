- Sabio sichert sich uneingeschränkte Akkreditierung für Vertrieb, Design, Implementierung und Unterstützung für die Kundeninteraktionslösungen für alle Kanäle Avaya Oceana

Avaya (NYSE:AVYA) hat heute den Kundenerfahrungsexperten Sabio als ihren neuen Partner für EMEA und APAC anerkannt, der eine uneingeschränkte Akkreditierung für Avaya Oceana erhält. Dies bestätigt Sabios Kompetenzen im Bereich des Vertriebs, des Designs, der Implementierung und der Unterstützung von Customer Journey-Lösungen, die auf der nächsten Generation von Avaya Oceana, einer Kundeninteraktionslösung für alle Kanäle, beruhen, und positioniert Sabio als einen der führenden globalen CX-Partner von Avaya.

Die Akkreditierung zeigt die tiefgreifende Fachkompetenz von Sabio für Avaya-Lösungen, wie durch seinen Erfolg bestätigt wird, den "2017 Contact Centre Partner of the Year Award" zu gewinnen und sich den "Project of the Year Award" von Avaya zu sichern. Sabio gewann dank seines Erfolgs bei der Ausführung eines der weltweit größten Avaya Oceana Projekte für einen wichtigen europäischen Einzelhändler für alle Kanäle.

"Oceana ist entscheidend, um unseren Kunden zu helfen, ihre digitalen Transformationsziele zu erreichen, daher freuen wir uns, die CX-Version von Sabio und globalen Kompetenzen anzuerkennen und ihnen die uneingeschränkte Akkreditierung für Avaya Oceana zuzusprechen", sagte Nidal Abou-Ltaif, Vorsitzender von Avaya International. "Zusätzlich zur Sicherung aller notwendigen Oceana-Zertifizierungen hat Sabio auch die kommerzielle Initiative ergriffen, Oceana erfolgreich bereitzustellen, um für eine reibungslose Kundeninteraktion für einen der größten Einzelhändler Europas zu sorgen."

"Dass Sabio der erste voll zertifizierte und akkreditierte Avaya Oceana-Partner für die Regionen EMEA und APAC wird, zeigt seine tiefgreifenden Kompetenzen sowie seine Entschlossenheit, Avaya dabei zu unterstützen, die Oceana-Vision weiter voranzutreiben", fügte Ioan MacRae hinzu, Managing Director von Avaya UK. "Sabio redet nicht nur von CX- und Customer Journey-Innovation, er ist ein Partner, der immer zu seinem Wort steht, wie das durch seinen kürzlichen 2017 Project of the Year Award für die Bereitstellung von Oceana verdeutlicht wurde."

"Sabio setzt sich dafür ein, großartige Kundenerfahrungen im Bereich Customer Journey zu schaffen uneingeschränkt akkreditiert zu sein, um Avaya Oceana anzubieten, stärkt also unser Angebot", sagte Russell Sheldon, Chief Commercial Officer von Sabio. "Die letzte Avaya-Akkreditierung bestätigt Sabio als idealen Partner für wichtige Oceana-Bereitstellungen."

Über die Sabio Group:

Sabio Group, zu der Sabio, DatapointEurope und Bright UK gehören, stellt Lösungen und Dienste bereit, die digitale und menschliche Interaktionen nahtlos kombinieren, um herausragende Kundenerfahrungen zu schaffen. Die Group arbeitet mit wichtigen Marken weltweit zusammen, einschließlich AA, AXA Assistance, BGL, BNP Paribas, DHL, HomeServe, Saga, Sainsbury's Argos, Telefónica, Transcom Worldwide und Yorkshire Building Society. www.sabio.co.uk

