Wien - Die Risikoprämien der Euro-Staatsanleihen befinden sich aktuell in einem positiven Gleichgewicht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Dieses stütze sich sowohl auf zyklische als auch strukturelle Faktoren. Die konjunkturelle Hochphase der Eurozone trage zu einem allgemein positiven Risikosentiment bei, in welchem die Risikoprämien kaum mehr politische Risiken abbilden würden. Auch der Ratingtrend der Euroländer weise inzwischen ein positives Momentum aus. Strukturell stütze die Geldpolitik der EZB diesen positiven Gleichgewichtszustand. Zwar dürften die Anleihekäufe spätestens zum Jahresende eingestellt werden, der Einfluss der Notenbank bleibe allerdings durch die vollständige Reinvestition ihrer Anleihebestände bis mindestens Ende 2019 massiv. Dieser Nachfrage, die durch regulatorische Anforderungen und die enorme Überschussliquidität im Bankensystem noch verstärkt werde, stehe weiterhin nur ein moderates Angebot gegenüber. Ebenfalls stützend würden verbesserte Fundamentaldaten der Euroländer wirken, insbesondere bei der Finanzierungsstruktur (Zinslast, Laufzeiten).

