BERLIN (Dow Jones)--Die Verhaftung des ehemaligen katalonischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont in Schleswig-Holstein belastet nach Einschätzung der Bundesregierung nicht die deutsch-spanischen Beziehungen. Eine entsprechende Anfrage beantwortete Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin mit einem knappen "Nein". Seibert betonte außerdem, dass die Angelegenheit derzeit in der Hand der Gerichte und Behörden in Schleswig-Holstein liege.

Wie ein Sprecher des Bundesinnenministeriums erklärte, hat Puigdemont durchaus die Chance, einen Asylantrag in Deutschland zu stellen. Es sei aber nicht bekannt, ob er das getan habe.

Laut Justizministerium müssen die Behörden binnen 60 Tagen über den Vollzug des Haftbefehls entscheiden. In bestimmten Fällen könne die Frist verlängert werden. Die Regelungen beim europäischen Haftbefehl sähen grundsätzlich Entscheidung der Länderbehörden vor. Die Politik greife nicht in das Geschehen ein.

Puigdemont war am Sonntag bei seiner Einreise nach Deutschland auf einer Raststätte an der A7 bei Schleswig verhaftet worden. Gegen ihn wurde ein EU-Haftbefehl vollstreckt. Puigdemont kam aus Dänemark. Als Reaktion auf die Verhaftung demonstrierten tausende Menschen in Barcelona und anderen Orten Kataloniens gegen die Festnahme ihres Ex-Regionalpräsidenten. Dabei kam es zu Zusammenstößen mit der Polizei. Insgesamt 87 Menschen wurden verletzt.

March 26, 2018

