FRANKFURT (Dow Jones)--Axel Springer steigt für 125 Millionen britische Pfund als Minderheitsaktionär bei der britischen digitalen Immobilienplattform Purplebricks ein. Europas größtes digitales Verlagshaus, das unter anderem Bild und Welt verlegt, will 11,5 Prozent an Purplebricks erwerben. Springer will die Anteile über eine Kapitalerhöhung und dem Kauf bestehender Aktien erwerben. Der Preis betrage rund 3,60 Pfund je Aktie. Springer wolle an einem innovativen, schnell wachsenden Geschäftsmodell in neuen Märkten partizipieren.

Der Kauf weiterer Anteile ist aktuell nicht geplant, wie das Unternehmen weiter mitteilte. Die Transaktion stehe unter dem Vorbehalt, dass die Hauptversammlung von Purplebricks Mitte April einen Beschluss zur Erhöhung des Kapitals fasst. Andreas Wiele, Vorstand Classifieds Media bei Springer, soll einen Sitz im Board of Directors des Unternehmens übernehmen.

Purplebricks betreibt laut Unternehmensangaben mit purplebricks.co.uk die in Großbritannien führende transaktionsbasierte digitale Immobilienplattform. Das Unternehmen ist zudem in Australien und den USA aktiv. Purplebricks unterstützt Kunden mit einer technologischen und skalierbaren Plattform beim Verkauf von Immobilien.

Purplebricks wird derzeit mit 869 Millionen Pfund bewertet.

March 26, 2018

