Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Montagmittag klar fester und verzeichnet damit einen Rebound auf die markanten Verluste der Vorwoche. Auch zum Beginn der kurzen Karwoche bleiben die Kommentare zum Marktgeschehen vom Handelsstreit zwischen den USA und vor allem China geprägt. Und auch wenn sich verschiedene Marktteilnehmer Hoffnungen auf eine gewisse Entspannung macht, bleibt das Thema aktuell. Unverändert hoch ist auch die Volatilität gemessen am VSMI.

Die Zürcher Kantonalbank verweist in einem Kommentar darauf, dass zwischen den USA und China erst Massnahmen angekündigt, aber noch nichts beschlossen worden sei. Gleichwohl stehe die Drohkulisse für einen Handelskrieg. Vorerst stehe nun aber die Zeit für Verhandlungen hinter den Kulissen an und die wirtschaftliche Vernunft spreche klar gegen eine Eskalation. Gerade von China könnten durchaus Konzessionen gemacht werden, was die USA besänftigen könnten. Insgesamt scheine derzeit sowohl ein Aufschaukeln des handelspolitischen Konflikts zu einem ausgewachsenen Handelskrieg möglich als auch eine Verhandlungslösung mit vernünftigen Abmachungen.

Der Swiss Market Index (SMI) zieht bis um 12.00 Uhr 0,88% auf 8'644,32 Punkte an. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) legt 0,72% auf 1'419,32 Punkte zu und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,77% auf 10'083,68 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...