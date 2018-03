Frankfurt - Mit der deutlich gestiegenen Nervosität an den Märkten infolge der Handelsstreitigkeiten und der Facebook-Datenaffäre sind Bundesanleihen wieder gesucht, so die Deutsche Börse AG.In Reaktion auf milliardenschwere Strafzölle der USA habe China nun Handelsstrafen gegen Washington angekündigt. "Es ist ungemütlicher geworden", kommentiere Rainer Petz von Oddo Seydler. Alles, was etwas risikobehafteter sei, werde verkauft.

