Frankfurt - Die globalen Aktienmärkte haben im Berichtsmonat deutliche Kursverluste verzeichnet, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniFavorit Aktien (ISIN DE0008477076/ WKN 847707).Der MSCI World-Index sei in lokaler Währung um 3,7 Prozent gefallen. Ihren Ausgang habe die Korrektur in den USA genommen, in der Folge hätten aber auch die Notierungen an etlichen anderen Börsen nachgegeben. Der Dow Jones Industrial Average sei um 4,3 Prozent abgesackt, der marktbreite S&P 500-Index sei um 3,9 Prozent gefallen.

Den vollständigen Artikel lesen ...