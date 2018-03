Frankfurt - Der Handel am Markt für europäische Staatsanleihen außerhalb des gemeinsamen Währungsraumes verlief im Februar recht volatil, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniEuroAspirant A (ISIN LU0097169550/ WKN 989805).Schuldverschreibungen aus Ungarn und der Türkei dürften in erster Linie unter der allgemeinen Risikoaversion der Marktteilnehmer im Zuge der Korrektur am Aktienmarkt gelitten haben.

