Unterföhring (ots) - - Das EM-Qualifikationsspiel ab 18.30 Uhr für jedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD und im Livestream auf skysport.de



- Marc Hindelang kommentiert den Auftritt der Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz



Nach sechs Spieltagen der EM-Qualifikation liegt die deutsche U21-Nationalmannschaft voll im Soll. Mit 15 von 18 möglichen Punkten führt der Titelverteidiger die Gruppe 5 souverän an. Der nächste Schritt auf dem Weg zur Endrunde 2019 in Italien soll am Dienstag in Mitrovica erfolgen.



Sky Sport News HD überträgt das EM-Qualifikationsspiel zwischen der deutschen U21-Nationalmannschaft und der des Kosovo live. Die Berichterstattung aus Mitrovica beginnt um 18.30 Uhr. Kommentiert wird die Partie von Marc Hindelang.



Beim 3:0 gegen Israel am vergangenen Donnerstag bestand das Team von Stefan Kuntz mit unter anderem Jonathan Tah und Benjamin Henrichs (beide Bayer Leverkusen), Waldemar Anton (Hannover 96), Lukas Klostermann (RB Leipzig), Mahmod Dahoud (Borussia Dortmund) und Nadiem Amiri (TSG Hoffenheim) nahezu komplett aus Bundesliga-Profis. Auch im Kosovo geht die deutsche Elf als klarer Favorit auf den Platz.



