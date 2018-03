Vertrag über Betriebs- und Wartungsdienstleistungen mit einem der größten multimodalen Verkehrsbetreiber in den USA für fünf Jahre verlängert

Jüngster Vertrag verdeutlicht die starke Position von Bombardier im Schienenverkehrsmarkt in Nordamerika

Berlin, 26. März 2018 - Der führende Bahntechnikanbieter Bombardier Transportation gab heute bekannt, dass das Unternehmen mit dem Verkehrsunternehmen Maryland Transit Administration (MTA) eine Verlängerung des aktuellen Vertrages um weitere fünf Jahre unterzeichnet hat, um Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für die Linien Brunswick und Camden im Maryland Area Regional Commuter (MARC)-Schienennetz bereitzustellen. Die Vertragsverlängerung hat einen Auftragswert von etwa 288 Millionen US-Dollar (233 Millionen Euro).

Benoit Brossoit, President, Americas Region, Bombardier Transportation meint dazu: "Wir freuen uns, die Mission von MTA weiterhin zu erfüllen, indem wir einen sicheren, effizienten und zuverlässigen Bahnbetrieb mit einem erstklassigen Kundenservice sicherstellen. Das überzeugende Dienstleistungsangebot von Bombardier ergänzt unsere innovativen Produkte und Technologien und ermöglicht es uns, während des gesamten Produktlebenszyklus eine echte Partnerschaft mit unseren Kunden zu pflegen."

Bombardier stellt die Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für die Linien Brunswick und Camden im Rahmen eines 2012 erteilten Auftrages für MARC Train bereit. Zum Leistungsumfang gehören der Betrieb, die Wartung einer Flotte bestehend aus Diesellokomotiven und Nahverkehrswagen, der Kundenservice, die Wartung der Haltestellen und Anlagen sowie die Instandhaltung der Strecke auf dem Abschnitt der MTA-eigenen Linie Brunswick.

Die MTA ist eine Abteilung des Maryland Department of Transportation und als einer der größten multimodalen Verkehrsbetreiber in den USA ein langjähriger Kunde von Bombardier. Neben der Bereitstellung von Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für die Linien Brunswick und Camden von MARC Train überholt Bombardier zudem 63 BiLevel-Nahverkehrswagen des Typs MARC III. Zuvor hatte Bombardier bereits 54 MultiLevel-Wagen des Typs MARC IV für die MTA gefertigt und 34 einstöckige MARC IIB-Wagen überholt.

Bombardier stellt Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für Verkehrssysteme in ganz Nordamerika bereit, darunter das Central Florida Commuter Rail Transit-Projekt (SunRail), Metrolinx/GO Transit in Toronto, New Jersey Transit (RiverLINE), North County Transit District in Kalifornien (Schienenverkehrsdienstleistungen für COASTER und SPRINTER), das Réseau de Transport Métropolitain in Montréal, die Southern California Regional Rail Authority (Metrolink), TransLink (West Coast Express) in British Columbia und MTA. Darüber hinaus wird Bombardier die Flotte für die neue Toronto Eglinton Crosstown Line warten sowie Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für die neue Edmonton Valley Line in Alberta bereitstellen. Bombardier ist zudem für den Betrieb und die Wartung automatisierter Transportsysteme an 14 Flughäfen in den USA zuständig und unterstützt Kunden bei Überholungs- und Modernisierungsprogrammen sowie mit Material- und Technologielösungen.

Über Bombardier Transportation

Bombardier Transportation ist ein weltweit führender Hersteller von Bahntechnik und verfügt über das breiteste Portfolio der Branche. Zur Produktpalette zählen das gesamte Spektrum schienengebundener Fahrzeuge, Fahrzeugkomponenten sowie Signal- und Steuerungstechnik. Zudem bietet das Unternehmen komplette Transportsysteme und ist erfolgreich in den Bereichen Bahndienstleistungen und Elektromobilität aktiv. Als innovativer Vorreiter setzt Bombardier Transportation kontinuierlich neue Standards für nachhaltige Mobilität und schafft mit integrierten Verkehrslösungen entscheidende Vorteile für Transportunternehmen, Fahrgäste und Umwelt. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen ist der Konzern in über 60 Ländern vertreten. Bombardier Transportation hat rund 39 850 Beschäftigte. Die Konzernzentrale befindet sich in Berlin.

Über Bombardier

Mit mehr als 69.500 Mitarbeitern in vier Geschäftsbereichen ist Bombardier ein weltweit führendes Unternehmen in der Transportbranche, das innovative und wegweisende Flugzeuge und Züge entwickelt. Unsere Produkte und Dienstleistungen bieten ein erstklassiges Transporterlebnis und setzen neue Maßstäbe in Bezug auf Fahrgastkomfort, Energieeffizienz, Zuverlässigkeit und Sicherheit.

Mit Hauptsitz in Montréal, Kanada, verfügt Bombardier über Produktions- und Entwicklungsstandorte in 28 Ländern in den Geschäftsbereichen Transportation, Business Aircraft, Commercial Aircraft sowie Aerostructures und Engineering Services. Die Aktien von Bombardier werden unter dem Kürzel BBD an der Börse von Toronto gehandelt. Im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 erzielte Bombardier einen Umsatz in Höhe von $16,2 Milliarden US. Neuigkeiten und Informationen sind unter bombardier.com (http://bombardier.com/) abrufbar oder folgen Sie uns auf Twitter @Bombardier (https://twitter.com/Bombardier).

Hinweise an Redakteure

Mehr Informationen über Bombardier in Deutschland stehen online unter www.de.bombardier.com (http://www.de.bombardier.com) bereit. Pressemitteilungen, Zusatzinformationen und Fotos mit speziellem Bezug zu Deutschland finden Sie im Pressezentrum unter: http://de.bombardier.com/en/media.html. (http://de.bombardier.com/en/media.html) Folgen Sie Bombardier Transportation auf Twitter @BombardierRail (http://www.twitter.com/BombardierRail).



Bombardier ist eine eingetragene Marke der Bombardier Inc. oder ihrer Tochterunternehmen.

Für weitere Informationen



Maryanne RobertsGroup Media Relations

Communications & Public Relations, U.S. +49 30 98607 1687

+1 450-441-3007 press@rail.bombardier.com (mailto:press@rail.bombardier.com)

maryanne.roberts@rail.bombardier.com (mailto:maryanne.roberts@rail.bombardier.com)

Bei spezifischen Presseanfragen wenden Sie sich an einen unserer weltweiten Ansprechpartner (http://www.bombardier.com/en/contacts.html?filter-bu=transport).