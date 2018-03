IRW-PRESS: Graphite Energy Corp.: Graphite Energy Corp. unterzeichnet Absichtserklärung hinsichtlich Option auf Erwerb von Grafitkonzessionsgebiet Bouthillier

Vancouver (British Columbia), 26. März 2018. Graphite Energy Corp. (CSE: GRE, OTC: GRXXF, FWB: G0A) (Graphite Energy oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine unverbindliche Absichtserklärung (die Absichtserklärung) hinsichtlich einer Option auf den Erwerb von 100 Prozent des Grafitkonzessionsgebiets Bouthillier (das Konzessionsgebiet Bouthillier) in der Provinz Quebec vom unabhängigen Verkäufer Luc Lamarche (der Verkäufer) unterzeichnet hat. Das Konzessionsgebiet Bouthillier umfasst 14 Abbauschürfrechte mit einer Größe von insgesamt 830,1 Hektar (8,3 Quadratkilometer) und liegt 20 Kilometer östlich der Ortschaft Maniwaki (Quebec, Kanada) sowie nur 8,7 Kilometer nordwestlich der Grafitmine Timcal und des aktuellen Konzessionsgebiets von Graphite Energy, des Konzessionsgebiets Lac Aux Bouleaux.

Um die Option auf den Erwerb einer 100-Prozent-Beteiligung am Konzessionsgebiet Bouthillier (die Option) auszuüben, muss das Unternehmen über einen Zeitraum von zwei Jahren folgende Barzahlungen leisten, Aktien emittieren und Explorationsausgaben leisten:

Meilenstein Barzahlung Aktienemission Explorationsaus

gaben

Unterzeichnung 30.000 $ 200.000 -

eines Stammaktien

endgültigen

Optionsabkomme

ns

1. Jahrestag 30.000 $ 150.000 100.000 $

Stammaktien

2. Jahrestag 30.000 $ 150.000 150.000 $

Stammaktien

Gesamt: 90.000 $ 500.000 250.000 $

Stammaktien

Nach der Ausübung der Option werden dem Verkäufer drei Prozent einer NSR-Lizenzgebühr gewährt, wovon das Unternehmen jederzeit 50 Prozent für 1.000.000 Dollar zurückkaufen kann.

Die Absichtserklärung ist unverbindlich und unterliegt bestimmten Vorbedingungen, einschließlich einer Genehmigung des Board, der Durchführung einer Kaufprüfung sowie der Unterzeichnung eines endgültigen Optionsabkommens. Der Verkäufer hat einem verbindlichen Exklusivitätszeitraum von 60 Tagen zugestimmt, in dem eine Kaufprüfung durchgeführt und das endgültige Optionsabkommen unterzeichnet wird.

Aus geologischer Sicht besteht das Gestein des Konzessionsgebiets Bouthillier vorwiegend aus Migmatiten. Historische Informationen auf der Website von Énergie et Ressources naturelles Québec (https://www.mern.gouv.qc.ca) weisen darauf hin, dass das Unternehmen Exploration Graphicor Inc. im Jahr 1990 Explorationsarbeiten durchgeführt hat, wie etwa Linienschnitte, Multifrequenz-Multicoil Separation Maxmin II-Untersuchungen, Beepmat-Untersuchungen und Bodenschürfungen (Quelle: Explorationsberichte GM051081, GM051082 und GM67859).

Im Rahmen dieser Arbeiten wurden zwei Zonen abgetragen und erprobt, wobei 19 Proben zwischen 1,9 und 16,22 Prozent Grafitkohlenstoff (Cg) ergaben. Die besten Ergebnisse lauteten wie folgt:

- Zone 1: 13,95 und 16,22 % Cg

- Zone 2: 6,11 % Cg

Auf die Abtragungen und Grabungen folgten Erkundungsdiamantbohrungen mit elf Bohrlöchern bis in eine Tiefe von 50 Metern oder weniger, um potenzielle grafitische Horizonte zu erproben. Die Analyseergebnisse der elf zur Erprobung vermutlicher grafitischer Horizonte gebohrten Bohrlöcher waren äußerst vielversprechend.

- Die besten Ergebnisse waren 10,26 Prozent Grafitkohlenstoff auf 2,77 Metern und 7,71 Prozent Grafitkohlenstoff auf 3,23 Metern.

Die oben genannten Explorationsergebnisse sind historischer Natur und wurden nicht von einer qualifizierten Person (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects verifiziert. Das Unternehmen hat keinen Zugang zu Informationen über Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprogramme in Zusammenhang mit den oben genannten Explorationsergebnissen, sofern vorhanden, weshalb diese nicht als verlässlich angesehen werden sollten.

Afzaal Pirzada, CEO von Graphit Energy, sagte: Wir sind mit diesem potenziellen Erwerb in der Nähe unseres bestehenden Grafitkonzessionsgebiets LAB sehr zufrieden. Das Unternehmen wird versuchen, seinen Kaufprüfungsprozess so schnell wie möglich abzuschließen, um ein endgültiges Abkommen zu unterzeichnen. Sobald die neue Option abgeschlossen ist, wird sie dem Unternehmen mehr vielversprechendes Land für weitere Explorationen bescheren.

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Afzaal Pirzada, P.Geo., von Geomap Exploration Inc., einer qualifizierten Person gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt. Herr Pirzada ist ein Mitglied der Engineers and Geoscientists of British Columbia und besitzt eine eingeschränkte Genehmigung für die Order of Geologists of Quebec (OGQ). Er fungiert auch als President und Chief Executive Officer des Unternehmens.

Über Graphite Energy Corp.

Graphite Energy Corp. ist ein kanadischer Emittent, der an der Canadian Securities Exchange gelistet ist. Das Unternehmen ist derzeit mit der Exploration von Rohstoffkonzessionsgebieten in Kanada beschäftigt und besitzt 100 % der Anteile und am Graphit-Konzessionsgebiet Lac Aux Bouleaux, das unweit der Stadt Mont-Laurier im Süden der Provinz Quebec liegt. Das Graphit-Konzessionsgebiet Lac Aux Bouleaux besteht aus 14 Claims und erstreckt sich über eine Gesamtfläche von 738,12 Hektar. Ziel des Unternehmens ist es, das Graphit-Konzessionsgebiet Lac Aux Bouleaux zu explorieren und - wenn es die Umstände rechtfertigen - auch zu erschließen.

FÜR DAS BOARD VON

GRAPHITE ENERGY CORP

gez. Afzaal Pirzada

Afzaal Pirzada

President & Chief Executive Officer

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter der Rufnummer (604) 428-7050.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung und haben den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch missbilligt.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den Bestimmungen der anwendbaren Wertpapiergesetze. Die Verwendung von Begriffen wie prognostizieren, planen, fortsetzen, erwarten, schätzen, Ziel, könnte, wird, sollte, vorhersagen, potenziell und ähnlichen Ausdrücken soll zukunftsgerichtete Aussagen identifizieren. Diese Pressemitteilung enthält insbesondere zukunftsgerichtete Aussagen hinsichtlich des potenziellen Erwerbs des Konzessionsgebiets Bouthillier durch das Unternehmen bzw. der entsprechenden Bedingungen. Obwohl das Unternehmen der Auffassung ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren, vernünftig sind, sollte man sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, da das Unternehmen keine Garantie abgeben kann, dass sich diese als korrekt herausstellen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, bergen sie entsprechende Annahmen, Risiken und Ungewissheiten in sich. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten sich aufgrund einer Reihe von Annahmen, Faktoren und Risiken erheblich von jenen unterscheiden, die zurzeit angenommen werden. Diese Annahmen und Risiken beinhalten, jedoch nicht beschränkt auf Annahmen und Risiken in Zusammenhang mit den Ergebnissen der Kaufprüfung des Unternehmens sowie auf die erfolgreiche Ausverhandlung und Unterzeichnung eines endgültigen Optionsabkommens durch das Unternehmen und den Verkäufer.

Das Management hat die oben angegebene Zusammenfassung der Risiken und Annahmen in Zusammenhang mit den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung bereitgestellt, um den Lesern einen umfassenderen Überblick über die zukünftigen Betriebe des Unternehmens zu geben. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens könnten sich erheblich von jenen unterscheiden, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Es kann daher keine Garantie abgegeben werden, dass Ereignisse, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden, auch tatsächlich eintreffen werden oder dass sie, sofern sie eintreffen werden, Vorteile für das Unternehmen haben werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet - sofern nicht von den anwendbaren Wertpapiergesetzen vorgeschrieben - zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, sei es als Folge von neuen Aussagen, zukünftigen Ereignissen oder Ergebnissen oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42874

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42874&tr=1

