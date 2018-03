Die Aktien von HeidelbergCement haben sich am Montag von ihrer jüngsten Talfahrt erst einmal erholt und mit plus 1,40 Prozent den ersten Platz im Dax erobert. Bereits am Freitag hatten sie sich nach dem Erreichen eines Mehrmonatstiefs bei etwas unter 78 Euro stabilisiert.

Am Montag nun hob die US-Bank JPMorgan ihr Kursziel für die Anteile des Baustoffherstellers von 84 auf 87 Euro an. Andere Häuser wie DZ Bank und Societe Generale senkten zwar ihren fairen Wert beziehungsweise das Kursziel, liegen aber mit 100 Euro respektive 86 Euro immer noch klar über dem aktuellen Kurs von 79,84 Euro.

Nachdem die Papiere im Januar mit 96,16 Euro noch ihren höchsten Stand seit 2008 erreicht hatten, ging es danach deutlich gen Süden bis auf 77,94 Euro am vergangenen Freitag. Im Dax zählen sie seit Jahresanfang mit einem Verlust von gut 12 Prozent zu den schwächsten Werten. Der Leitindex steht 2018 bislang mit knapp 8 Prozent im Minus./ajx/jha/

