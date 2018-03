ARHT Media: Holografische Telepräsenz wurde als Technologievorstellung auf der 2018 Canadian Event Industry Awards Gala ausgewählt DGAP-News: ARHT Media Inc. / Schlagwort(e): Konferenz ARHT Media: Holografische Telepräsenz wurde als Technologievorstellung auf der 2018 Canadian Event Industry Awards Gala ausgewählt 26.03.2018 / 11:01 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. ARHT Medias holografische Telepräsenz wurde als Technologievorstellung auf der 2018 Canadian Event Industry Awards Gala ausgewählt Toronto, Kanada. 26. März 2018. - ARHT Media Inc. ("ARHT" oder "das Unternehmen") (TSXV: ART), eine weltweit führende Firma bei der Entwicklung, Produktion und im Vertrieb hochwertiger Hologramminhalte durch seine patentierte Augmented Reality Holographic Telepresence Technology (holografische Telepräsenztechnologie), meldete heute, dass das Unternehmen als Technologievorstellung auf der 2018 Canadian Event Industry Awards Gala ausgewählt wurde, die das Gütesiegel für Leistungen in der kanadischen Event- und Veranstaltungs-Branche ist. Die jährliche Galaveranstaltung wurde 1997 als eine Plattform für Event- und Veranstaltungs-Profis aus jeder großen Sparte der Branche eingerichtet, um sie für ihr Talent, ihre harte Arbeit und Erfolg anzuerkennen und zu feiern. Die diesjährige Canadian Event Industry Award Gala fand am 21. März im brandneuen Hotel X auf dem historischen CNE-Gelände in Toronto statt und wurde von der Mandell Entertainment Group produziert, die einige der renommiertesten und bahnbrechendsten Events in Kanada und den USA produziert. Sie ist dafür bekannt, in der Kunst und der Wissenschaft Neuland zu betreten, um wirklich unvergessliche Erlebnisse zu produzieren. "So bald ich ARHT Medias holografische Telepräsenztechnologie erlebte, wusste ich, dass ich etwas gefunden hatte, das die diesjährige Eventgala der Branche wirklich unvergesslich machen würde", sagte der Gründer und CEO der Mandell Entertainment Group Corey Mandell. "Wir haben großes Glück, die Technologievorstellung am wichtigsten Datum im Kalender der kanadischen Event-Branche zu sein," sagte ARHTs CEO Larry O'Reilly. "Mit all den Spitzen-Eventprofis und ihren größten Kunden in einem Raum zu sein, da kann man nach keiner besseren Gelegenheit fragen, um dieses für ARHT Media wichtige Marktsegment zu erreichen." Über ARHT Media ARHTs patentierte Augmented Reality Holographic Telepresence Technology ist die erste vollständige Komplettlösung für die Kreation, Übertragung und Bereitstellung realitätsnaher digitaler menschlicher Hologramme bekannt als HumaGrams. Die Technologie des Unternehmens ist geschützt durch U.S. Patent Nr. 9.581.962. Kontakt zu ARHT Media Twitter: http://www.twitter.com/ARHTmedia Facebook: http://www.facebook.com/ARHTmediainc LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/arht-media-inc- Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: http://www.arhtmedia.com/ oder kontaktieren die Investor Relations Group unter info@arhtmedia.com. ARHT Media wird an der Toronto Venture Stock Exchange unter dem Symbol "ART" gehandelt. ARHT Media Investor Relations Ali Mahdavi am@spinnakercmi.com ARHT Media Pressekontakt Salman Amin samin@arhtmedia.com Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 26.03.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 668569 26.03.2018

ISIN CA0403282050

AXC0087 2018-03-26/11:01