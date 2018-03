Die Evotec -Aktien haben am Montag ihre zuletzt unterschrittene 200-Tage-Linie mit einem Plus von 4,47 Prozent auf 15,895 Euro zurückerobert. Die Linie gibt den gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Handelstage an und gilt als wichtige charttechnische Orientierung.

Das Biotech-Unternehmen hatte am Morgen bekanntgegeben, nun die Entwicklungslösung Indigo zur Beschleunigung des Klinikeintritts von Wirkstoffkandidaten einzusetzen.

Nach ihrem Mehrjahreshoch bei 22,50 Euro im vergangenen Oktober war es für die Anteile anschließend bis auf 11,52 Euro im Dezember abwärts gegangen. Seit dem arbeiten sie sich aber wieder peu a peu nach oben. An diesem Mittwoch legt das TecDax -Unternehmnn seine Zahlen für das Geschäftsjahr 2017 vor./ajx/jha/

