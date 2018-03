IRW-PRESS: Auryn Resources Inc.: Auryn Resources gibt 9,8-Millionen-US-Dollar-Finanzierung bekannt

Vancouver, British Columbia - 23. März 2018 - Auryn Resources Inc. (TSX: AUG; NYSE American: AUG, Auryn oder das Unternehmen - https://www.youtube.com/watch?v=89IOKIaiPvc&index=1&t=326s&list=PLBp DlKjdv3yrtJgU748Qq7eaRUpid3YYq) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine im Vorfeld angekündigte Bought-Deal-Finanzierung, einschließlich der vollständigen Ausübung der Überzuteilungsoption des Konsortiums (die Platzierung), erfolgreich abgeschlossen hat. Es wurden insgesamt 6.015.385 Stammaktien des Unternehmens zu einem Preis von 1,30 US-Dollar pro Aktie begeben und daraus ein Bruttoerlös von 7,8 Millionen US-Dollar erzielt. Die Platzierung wurde gemäß einem abgeänderten und neu formulierten Wertpapierübernahmevertrag vom 13. März 2018 zwischen dem Unternehmen einerseits und der Cantor Fitzgerald Canada Corporation als alleinigem Skontroführer und Lead Underwriter sowie den Firmen PI Financial Corp., Canaccord Genuity Corp., Echelon Wealth Partners Inc., Haywood Securities Inc. und Roth Capital Partners, LLC als Co-Managers andererseits abgeschlossen. Das Unternehmen hat dem Konsortium eine Provision in Höhe von 6 % bezahlt.

Gleichzeitig führte das Unternehmen eine Privatplatzierung durch, bei der 1.091.826 Flow-Through-Stammaktien des Unternehmens (die Flow-Through-Aktien) zu einem Preis, der einem Wert von 1,82 US-Dollar pro Aktie in kanadischem Dollar entspricht, begeben wurden. Der daraus erzielte Bruttoerlös belief sich auf 2,0 Millionen US-Dollar. Die Flow-Through-Aktien waren Teil eines Spendenabkommens und wurden letztlich von Goldcorp Inc. (Goldcorp) gekauft. Goldcorp konnte damit seine Beteiligung von 12,5 % am Unternehmen aufrecht halten, die im Rahmen einer Vereinbarung zwischen Goldcorp und dem Unternehmen im Januar 2017 (Investor Rights and Obligations Agreement) arrangiert worden war. Goldcorp besitzt damit 10.634.228 Stammaktien des Unternehmens. Die Flow-Through-Aktien sind in Kanada an eine Haltedauer von vier Monaten gebunden. Die Flow-Through-Aktien wurden bzw. werden unter dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung nicht registriert. Der Erlös aus dem Verkauf der Flow-Through-Aktien wird ausschließlich für die Exploration im unternehmenseigenen Projekt Committee Bay verwendet. Der Erlös aus der Platzierung fließt voraussichtlich in folgende Bereiche: (i) Bohrungen und Explorationsarbeiten in den wichtigsten Rohstoffprojekten des Unternehmens, Committee Bay und Homestake Ridge; (ii) Fortsetzung der Explorationsprogramme bei Huilacollo und Sombrero in Peru; (iii) allgemeine Aufwendungen innerhalb des Unternehmens; und (iv) Betriebskapital.

Ivan Bebek, Executive Chairman von Auryn, erklärt: Mit dem Abschluss dieser Finanzierung verfügt Auryn über ausreichende Mittel, um die Exploration in seinen Goldprojekten in Kanada und Peru zu forcieren. Das Unternehmen wird in naher Zukunft über die detaillierten Explorationspläne für das Jahr 2018 informieren und schätzt die dauerhafte Unterstützung, die es von wichtigen Anlegern und Aktionären erhält. Die Platzierung erfolgte über einen Prospekt, der in den kanadischen Provinzen British Columbia, Alberta und Ontario eingereicht wurde. Zusätzlich wurden die Wertpapiere in den Vereinigten Staaten über einen Prospekt als Teil einer ordnungsgemäßen Registrierungserklärung mittels Formular F-10 bei der United States Securities and Exchange Commission im Rahmen des Verlautbarungssystems in mehreren Rechtssystemen für Kanada/USA angeboten. Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf von Wertpapieren dar. Außerdem dürfen die Wertpapiere in keinem Bundesstaat bzw. Rechtssystem verkauft werden, in denen ein Verkaufsangebot, ein Vermittlungsangebot oder der Verkauf von Wertpapieren vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen des jeweiligen Bundesstaates bzw. Rechtssystems rechtswidrig wäre. Die Wertpapiere wurden von keiner Regulierungsbehörde genehmigt bzw. abgelehnt und es hat auch keine derartige Behörde die Genauigkeit oder Angemessenheit des Prospekts oder der Registrierungserklärung geprüft.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS VON AURYN RESOURCES INC.

Shawn Wallace

President & CEO

Weitere Informationen zu Auryn Resources Inc. erhalten Sie über Russell Starr, SVP of Investor Relations, Tel. (778) 729-0600 oder info@aurynresources.com.

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Über Auryn

Auryn Resources ist ein technisch orientiertes Junior-Bergbauexplorationsunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, seinen Unternehmenswert im Zuge von Projektübernahmen und -erschließungen zu steigern. Auryn legt sein Hauptaugenmerk auf skalierbare Lagerstätten mit hochgradiger Goldmineralisierung in etablierten Bergbaurechtssystemen. Dazu zählen die Goldprojekte Committee Bay und Gibson MacQuoid in Nunavut, das Goldprojekt Homestake Ridge in British Columbia sowie mehrere Goldprojekte in Südperu, die über Corisur Peru SAC betrieben werden.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen kanadischen Wertpapiergesetze sowie zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act der Vereinigten Staaten aus dem Jahr 1995 (gemeinsam als zukunftsgerichtete Informationen bezeichnet). Zukunftsgerichtete Informationen sind Informationen, zu denen auch Annahmen zur zukünftigen Performance und/oder Prognosen einschließlich Informationen im Hinblick auf den Abschluss von Finanzierungen, den Zugriff auf Kapitalmittel, Explorationsaktivitäten in den Projekten des Unternehmens sowie eine verbesserte Handelsliquidität zählen. Zu diesen Aussagen zählen auch Erwartungen im Hinblick auf die Verwendung des Erlöses aus der Platzierung bzw. Privatplatzierung, den Ausbau der Goldexplorationsprojekte von Auryn, den Ausbau und Erfolg des Projekts Committee Bay sowie die geplante Ankündigung der Explorationspläne für das Jahr 2018. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich (und zwar sowohl in positiver als auch negativer Weise) von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, auf welche in solchen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt Bezug genommen wird. Den Lesern wird empfohlen, in Bezug auf Risiken den Jahresbericht und die Stellungnahmen des Unternehmens (MD&A) für das Jahr zum 31. Dezember 2016 sowie die weitere laufenden Berichterstattung des Unternehmens bei den kanadischen Wertpapierbehörden auf www.sedar.com zu konsultieren. Einschlägige Informationen dazu sind auch in der Registrierungserklärung enthalten, die das Unternehmen mittels Formular 40-F bei der United States Securities and Exchange Commission eingereicht hat und die auf www.sec.gov veröffentlicht wurde.

Haftungsausschluss

Die Toronto Stock Exchange und die Investment Regulatory Organization of Canada übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42876

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42876&tr=1

