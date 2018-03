Die Bundesregierung sieht die Beziehungen zu Spanien wegen der Festnahme des ehemaligen katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont in Deutschland nicht belastet. Dies sei auf Basis der deutschen Gesetze und der Regelungen zum europäischen Haftbefehl geschehen, machte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin deutlich. Nun gelte es, die Verfahren der zuständigen Behörden und Gerichte in Schleswig-Holstein abzuwarten.

Seibert betonte: "Spanien ist ein demokratischer Rechtsstaat." Der Konflikt um Katalonien müsse "innerhalb der spanischen Rechts- und Verfassungsordnung" gelöst werden. Die Bundesregierung habe in den vergangenen Monaten daher auch das Vorgehen der spanischen Regierung in diesem Konflikt unterstützt.

Puigdemont war am Sonntag auf einer Autobahnraststätte in Schleswig-Holstein gestoppt und festgenommen worden. Grundlage war ein europäischer Haftbefehl. Gegen ihn wird in Spanien wegen eines Unabhängigkeitsreferendums in Katalonien unter anderem wegen Rebellion ermittelt. Nach seiner Amtsenthebung im vergangenen Oktober hatte sich Puigdemont nach Brüssel abgesetzt.

Seibert sagte auf eine Frage, ob die Bundesregierung in dem Fall Kontakt zur spanischen Regierung habe, auf Ebene der Kanzlerin könne er nicht von einem solchen Kontakt berichten./sam/jac/DP/jha

AXC0120 2018-03-26/12:26