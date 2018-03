Die Ölpreise sind am Montag von hohem Niveau aus etwas gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai kostete am Mittag 70,31 US-Dollar. Das waren 14 Cent weniger als am Freitag. In der Nacht auf Montag hatte der Brent-Preis zwischenzeitlich den höchsten Stand seit Ende Januar bei 71,05 Dollar erreicht. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel zuletzt um 31 Cent auf 65,57 Dollar.

Marktbeobachter begründen das relativ hohe Niveau der Ölpreise mit der Sorge der Anleger vor einem schärferen Vorgehen der USA gegen das große Förderland und Opec-Mitglied Iran. Vor dem Wochenende war bekannt geworden, dass US-Präsident Donald Trump seinen bisherigen Sicherheitsberater H.R. McMaster durch John Bolton ersetzen wird. Dieser gilt als Hardliner, der die Kritik Trumps am Atomabkommen mit Iran teilt. Er dürfte eine härtere Gangart in der Iran-Politik vertreten.

Experten der Commerzbank sehen aber auch Faktoren, die künftig für Druck auf die Ölpreise sorgen könnten. So werde die Gefahr eines Handelskrieges zwischen den USA und China am Ölmarkt bislang ausgeblendet, obwohl beide Länder die weltgrößten Ölkonsumenten und Ölimporteure seien. Zudem sei die weiter steigende US-Ölproduktion momentan etwas aus dem Fokus geraten, heißt es in einer Analyse./tos/jkr/jha/

AXC0128 2018-03-26/13:03