BERLIN (Dow Jones)--Im Streit um die Verhängung von US-Strafzöllen hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) den Eindruck zurückgewiesen, er sei Washington mit Angeboten entgegengekommen. Entsprechende Meldungen seien "völlig falsch", erklärte ein Sprecher seines Ministeriums in Berlin. Unter anderem hatte es vorher geheißen, Altmaier wolle die deutschen Autozölle von 10 Prozent senken, um die US-Seite milde zu stimmen. "Es gibt keine konkreten Punkte, die wir jetzt schon in die Runde werfen würden", sagte der Sprecher.

Es würden jetzt erst einmal Gespräche innerhalb der EU geführt, erklärte der Ministeriumssprecher. Von Gesprächen mit China zu diesem Thema sei ihm nichts bekannt.

Regierungssprecher Steffen Seibert verwies auf die Äußerungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Freitag in Brüssel. Die Bundesregierung sei weiter an einem fairen, internationalen, multilateralen Handel interessiert. Grundsätzlich gelte, dass Brüssel die Handelskompetenz habe.

"Harte Verhandlungen"

In einem Interview mit der Passauer Neuen Presse kündigte Altmaier erneut "sehr harte Verhandlungen" an. "Wir werden uns in den nächsten Wochen und Monaten mit der US-Regierung an einen Tisch setzen und die Punkte ausräumen, bei denen sich beide Seiten unfair behandelt fühlen", sagte der CDU-Politiker. "Ungleiche Zölle, Zugang zu den Märkten durch Anerkennung von Standards und andere Handelshemmnisse - das alles muss von Washington und Brüssel besprochen werden."

Die einseitige Erhöhung von Zöllen sei im Hinblick auf die Regeln der Welthandelsorganisation WTO immer problematisch, sagte Altmaier. Deshalb habe die EU die USA schon vor Wochen davor gewarnt und sich rechtliche Schritte und Gegenmaßnahmen vorbehalten. Die USA sähen das anders, aber es würde womöglich Jahre dauern, diesen Rechtsstreit zu klären. "So viel Zeit haben wir nicht, denn bei einem Handelskrieg stünden weltweit einige Millionen Arbeitsplätze auf dem Spiel, einige Tausend auch in Deutschland", erklärte der Wirtschaftsminister.

March 26, 2018 06:59 ET (10:59 GMT)

