FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen bauen die Gewinne am Montagmittag leicht aus. Die Verunsicherung unter den Anlegern ist weiterhin hoch, konziliante Töne von US-Finanzminister Steven Mnuchin vom Wochenende heben indes ein wenig die Stimmung. Mnuchin hat sich zuversichtlich gezeigt, dass sich China und die USA im Handelsstreit einigen können, und die Einführung von Strafzöllen vermieden werden kann. Im Handel ist von einem "Pokerspiel" die Rede. Der DAX gewinnt 0,5 Prozent auf 11.942 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,3 Prozent auf 3.309 Punkte nach oben.

Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers, merkt dazu an, dass US-Präsident Donald Trump zwar ein politisches Risiko für die Finanzmärkte bleibe, "Hoffnung macht aber, dass er seinen Erfolg bisher auch an der Wall Street gemessen hat." Der S&P-500 hat in der vergangenen Woche 6 Prozent an Wert verloren. Leicht negativ wird an den Börsen die Ernennung des Hardliners John Bolton als Nationaler Sicherheitsberater in den USA gewertet. Das damit stark gestiegene geopolitische Eskalationsrisiko sei noch überhaupt nicht von den Märkten richtig berücksichtigt worden, heißt es im Handel.

Naturex haussieren nach Givaudan-Gebot

Trotz der jüngst deutlich gestiegenen Volatilität an den Aktien-Märkten läuft das M&A-Geschäft weiter. Zum Start in die Woche will Givaudan nun Naturex kaufen. Das Unternehmen mit Sitz in Avignon ist für die Analysten von Davy ein Spezialist für Pflanzenextraktion und die Entwicklung von natürlichen Inhaltsstoffen. Givaudan zahlt 135 Euro je Naturex-Aktie, was einem Aufschlag von 42 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag bedeutet. Durch die Übernahme von Naturex erweitert Givaudan ihre Kapazitäten im Bereich der Naturprodukte. Naturex schießen um 40,8 Prozent auf 133,80 Euro hoch. Givaudan verlieren 1,1 Prozent.

Smurfit Kappa geben 4,4 Prozent nach. Das irische Verpackungs-Unternehmen hat erneut ein Angebot vom Konkurrenten International Paper (IP) abgelehnt. Smurfit begründet dies mit der Floskel, dass dies nicht den Wert und die Zukunftsaussicht des Unternehmens widerspiegele. Dies sei "der übliche Code für 'ihr müsst schon tiefer in die Tasche greifen, wenn ihr ein ernsthaftes Gespräch wollt'", unterstreicht Michael Hewson, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. International Paper hatten ursprünglich ein Gebot von 8,6 Milliarden Euro aus Cash und Aktien gemischt abgegeben und es nun um rund 3 Prozent erhöht.

Bouygues stärken Energie-Geschäft

Die Übernahme von Alpiq Engineering Services durch Bouygues (gemeinsam mit Colas Rail) stellt keinen Belastungsfaktor für die Aktie dar. Mit dem Kauf stärke Bouygues ihr Energie- und Servicegeschäft, sagt Bryan Garnier. Wachstum und Profitabilität der Bausparte dürften davon profitieren. Der Kauf passe auch zur Strategie des Konzerns, sein Knowhow durch ergänzende Akquisitionen zu stärken. Bryan Garnier schätzt, dass Alpiq den Umsatz von Bouygues um 1,7 Milliarden Schweizer Franken steigern wird. Bouygues und Colas Rail zahlen zusammen 850 Millionen Franken. Bouygues gewinnen 0,6 Prozent, Alpiq Holding steigen am schweizerischen Aktienmarkt 6,4 Prozent.

Roche rücken um 1,3 Prozent vor. Hier stützt die Mitteilung über eine positive Phase-3-Studie zum Wirkstoff Tecentriq. Er sei bei fortgeschrittenem Lungenkrebs erfolgreich in Kombination mit Avastin und anderen Medikamenten.

Cevian spielt Zerschlagung von Thyssenkrupp durch

Ein weiteres Mal hat der Großaktionär bei Thyssenkrupp, Cevian, seine Meinung kundgetan, dass die Erneuerung des Industriekonzerns trotz der beschlossenen Trennung von der Stahlsparte nicht weit genug gehe. Cevian-Gründer Lars Förberg sagte dem Handelsblatt: "Thyssenkrupp braucht einen radikalen Wandel." Der zweitgrößte Aktionär hinter der Krupp-Stiftung will, "dass die einzelnen Sparten künftig wesentlich selbstständiger als bisher operieren können". So wären Teilverkäufe und Börsengänge einzelner Bereiche schneller möglich, was in der Konsequenz die komplette Zerschlagung von Thyssenkrupp bedeuten könnte. Thyssenkrupp steigen 1,2 Prozent.

Der Arzneimittelhersteller Stada will aus dem Börsensegment Prime Standard in den General Standard wechseln. Auch wenn dies keine große Überraschung für Marktteilnehmer darstellt, bedeutet dies, dass die Aktie mittelfristig den MDAX verlassen wird. Nun dürften an der Börse die Überlegungen starten, wer in den MDAX aufsteigen könnte. Die Stada-Aktie gewinnt 0,2 Prozent.

LPKF bauen ihr Plus nach den endgültigen Zahlen auf 4,3 Prozent aus. Die Rückkehr in die schwarzen Zahlen sei etwas deutlicher als erwartet erfolgt, heißt es zur Begründung. Die Kostensenkungsmaßnahmen würden konsequent angegangen. Zudem sei der Ausblick gut, vor allem die Erwartung einer deutlich steigen Marge.

