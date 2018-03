COIMBRA/PORTUGAL (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern und Elektrofahrzeug-Hersteller BYD Co. macht sich allmählich auch in Europa breit. Nun vermeldeten die Chinesen einen Auftrag für Elektrobusse aus Südeuropa. Die BYD Company hat einen neuen Markt in Europa erschlossen und liefert Elektrobusse...

Den vollständigen Artikel lesen ...