Hannover - Die aufgrund von Sorgen um das mögliche Ausbrechen eines Handelskrieges zwischen den USA und China bei den Investoren aufkommende erhöhte Risikoaversion hat den Kursen von "sicheren" Staatsanleihen zuletzt natürlich geholfen, so die Analysten der Nord LB.So habe sich die Rendite von deutschen Bundesanleihen mit einer Restlaufzeit von zehn Jahren zum Ende der vergangenen Woche hin etwas von 0,60% entfernt. Sicherheit sei also von Investoren wieder stärker gesucht worden. Ganz grundsätzlich bleibe die US-Geldpolitik ein das globale Zinsniveau erhöhender Faktor. In der vergangenen Woche habe die Notenbank in Washington die obere Grenze der FED Funds Target-Rate anlässlich des FOMC-Treffens im März um 25bp auf nun 1,75% angehoben. Diese für die Finanzmärkte keinesfalls überraschende geldpolitische Maßnahme sei von den US-Zentralbankern einstimmig beschlossen worden.

