Die von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle haben vor allem ein Ziel: den erzwungenen Know-how-Transfer nach China zu stoppen.

Keine Frage: Wie fast alle Ökonomen und die meisten Politikexperten ziehe ich niedrige Zölle oder eine Situation ohne Handelshürden hohen Zöllen vor. Könnte die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, unter anderem Stahl- und Aluminiumimporte mit empfindlichen Strafzöllen zu belegen, trotzdem gerechtfertigt sein?

Trump sieht den potenziellen politischen Nutzen im sogenannten Rostgürtel der USA, wo die Stahl- und Aluminiumindustrie sitzt. Ein weiterer Vorteil ist der wachsende Druck auf Kanada und Mexiko, mit denen die US-Regierung derzeit über eine Neufassung des Freihandelsabkommens Nafta verhandelt. Der eigentliche Adressat der neuen Einfuhrzölle ist jedoch China. Die chinesische Regierung verspricht seit Jahren, Überkapazitäten im Stahlsektor zu reduzieren und so die Überproduktion zu verringern, die anschließend zu subventionierten Preisen an die USA verkauft wird. Aufgrund des Drucks im eigenen Land, chinesische Arbeitsplätze in der Stahl- und Aluminiumindustrie zu schützen, schieben die politischen Entscheidungsträger in China diesen Schritt jedoch vor sich her. Die US-Strafzölle könnten nun dafür sorgen, dass China den Abbau seiner subventionierten Überkapazitäten entschlossener angeht.

Hinzu kommt: Die Einfuhrzölle werden gemäß einer Vorschrift im US-Handelsrecht ...

