KLOTEN (dpa-AFX) - Der für diesen Dienstag geplante Börsengang des Airline-Caterers Gategroup wird in letzter Minute abgeblasen. Zusammen mit dem Besitzer, der HNA Group, sei beschlossen worden, das IPO für eine Notierung an der SIX Swiss Exchange nicht weiter zu verfolgen, teilte Gategroup am Montag mit. Im aktuellen Marktumfeld sei die Bewertung ungenügend, lautet die Begründung für den Rückzug. Dass der Börsengang von Gategroup gefährdet sei, hatte zuvor die "Finanz und Wirtschaft" (FuW) berichtet.

HNA hatte Gategroup erst im vergangenen Jahr von der Börse nehmen lassen. Der in Geldnöten steckende Deutsche-Bank-Großaktionär HNA kämpft weiter um den Abbau seines Schuldenbergs. HNA arbeitet derzeit mit Hochdruck daran, Geld in die Kassen zu bekommen. In den vergangenen Wochen und Monaten hat das schnell durch Übernahmen gewachsene Konglomerat bereits Vermögensteile im Wert von umgerechnet mehr als 10 Milliarden Euro zum Verkauf gestellt./cf/rw/AWP/jha

