In der Karwoche - vor allem am Karfreitag - steht bei vielen Fisch auf dem Speiseplan. Auch für den Börsenpunk spielt in der folgenden Oster-Spezialausgabe das Thema Fisch eine wichtige Rolle. Anleger sollten Marine Harvest, Salmar und Bakkafrost im Auge behalten. Die drei Aktien gehören nach Meinung des Börsenpunk in jedes gut strukturierte Depot. Am besten schon vor Ostern.