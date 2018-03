IRW-PRESS: Marapharm Ventures Inc.: Marapharm Ventures Inc. unterzeichnet Absichtserklärung zur Erweiterung seiner Betriebe im US-Bundesstaat Washington und begrüßt Verabschiedung des Maßnahmenpakets zur globalen Mittelzuweisung (Omnibus Appropriations Package 2018) durch den US-Kongress

26. März 2018, Kelowna, BC - Marapharm Ventures, Inc. (CSE: MDM) (OTCQX: MRPHF) (FWB: 2M0) (Marapharm oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen - vorbehaltlich einer Due-Diligence-Prüfung - eine Absichtserklärung (die Vereinbarung) hinsichtlich des Erwerbs bestimmter betrieblicher Vermögenswerte und möglicherweise auch Land- und Wasserrechte - gemäß eines Vorkaufsrechts in der Pachtvereinbarung - in Okanogan County im US-Bundesstaat Washington unterzeichnet hat.

Die Vereinbarung sieht vor, dass Marapharm verschiedene betriebliche Vermögenswerte sowie möglicherweise 20 Acres landwirtschaftliche Nutzflächen erwirbt, die sich für den Outdoor-Anbau von Cannabis eignen (das Grundstück). Das Grundstück beinhaltet auch die Rechte und Zugang zu zwei Wasserbrunnen.

Parallel dazu hat AlphaPheno (Lizenznummer 412104) (der WA-Lizenznehmer) eine Option auf den Erwerb einer Tier-2- und einer Tier-3-Produktions- und Verarbeitungslizenz (die Lizenzen) im Grundstück verhandelt. Mit dem Erwerb der Lizenzen kann AlphaPheno einen zusätzlichen Cannabispflanzenbewuchs auf 40.000 Quadratfuß realisieren. Der Kaufpreis für die Vermögenswerte beträgt 4.000.000 Stammaktien von Marapharm, was zum Zeitpunkt des Abschlusses der Absichtserklärung 2.760.000 CAD entspricht. Die Option auf den Erwerb der Lizenz ist der behördlichen Genehmigung durch das Liquor and Cannabis Control Board des US-Bundesstaats Washington vorbehalten.

Marapharm geht davon aus, dass in der Anbausaison 2018 mit den Lizenzen rund 4.200 Pfund getrocknetes Cannabis und 933 Pfund Cannabis-Verarbeitungsreste (Trim and Shake) zu anfänglichen Produktionskosten von etwa 500.000,00 $ hergestellt werden können. Diese zusätzliche Produktion wird die Finanzlage von AlphaPheno weiter stärken und beachtliche Mengen an zusätzlichem Produkt für die geplante Extraktionsanlage von AlphaPheno liefern.

Marapharm-CEO Linda Sampson erklärte: Wir arbeiten engagiert daran, unsere Anlage in Washington fertigzustellen und die Verarbeitungsmerkmale und -funktionen am Standort zu erweitern. Dies wird es unserem Pächter und unseren zukünftigen Pächtern ermöglichen, die Entwicklung und Lieferung von Verbraucherprodukten zu diversifizieren und einer wachsenden Nachfrage nachzukommen. Wir bemühen uns um eine schnelle Mobilisierung für den Ausbau der Verarbeitungskapazität unserer Anlage in Lynden (Washington), um uns wichtige Marktanteile zu sichern.

Marapharm Ventures begrüßt Verabschiedung des Maßnahmenpakets zur globalen Mittelzuweisung (Omnibus Appropriations Package 2018) durch den US-Kongress

Marapharm Ventures freut sich bekannt zu geben, dass der Gesetzesentwurf zur globalen Mittelzuweisung (Omnibus Appropriations Bill 2018) vom US-Kongress verabschiedet wurde. Im Gesetzesentwurf enthalten ist auch das sogenannte Rohrabacher-Leahy Amendment, eine Novellierung, welche die Möglichkeiten des US-Justizministerium (DOJ) einschränkt, in die Rechte von Patienten und medizinischen Cannabisunternehmen, die gemäß den einzelstaatlichen Gesetzen operieren, einzugreifen. Zu diesen Unternehmen zählen auch die Marapharm-Betriebsstätten in den Vereinigten Staaten.

Die Unterstützung für den Novellierungsvorschlag von Rohrabacher-Leahy durch den US-Kongress und die Exekutive der US-Bundesregierung ist eine klare Abweichung von der bisherigen politischen Linie der US-Bundesregierung, seit von US-Justizminister Jeff Sessions am 4. Januar 2018 ein Memorandum unterzeichnet wurde, mit dem das während der Amtszeit von Präsident Obama eingeführte Cole Memorandum (das den Cannabisunternehmen mit einzelstaatlicher Lizenz Schutz vor strafrechtlicher Verfolgung auf Bundesebene zugesagt hatte) aufgehoben wurde.

Linda Sampson, CEO von Marapharm Ventures, erklärt: Der Gesetzesentwurf enthält Formulierungen, die im Wesentlichen besagen, dass das US-Justizministerium keine Vollstreckungsmaßnahmen gegen legale Cannabiszüchter, Vertriebsunternehmen und Lizenznehmer erwirken kann, die im Einklang mit den einzelstaatlichen Gesetzen operieren. Ich bin sehr zufrieden, dass der US-Kongress diesen wichtigen Schritt gesetzt hat, um die Rechte von Patienten und die Rechte von medizinischen Cannabisunternehmen, die im Einklang mit den einzelstaatlichen Gesetzen operieren, zu schützen. Wir als Unternehmen sind glücklich, dass die Zeit der Unsicherheit nach der Aufhebung des Cole Memorandum nun ein Ende hat.

