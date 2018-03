Der DAX kann sich am Montag zwar von einem Teil der erlitten Kursverluste erholen, der Handelskonflikt lastet aber noch immer auf der Stimmung. Agieren die Derivateanleger der BNP Paribas so vorsichtig wie der Gesamtmarkt? Flüchten sie auch in sichere Häfen wie z.b. Gold? Einschätzungen von Derivate-Experte Volker Meinel von der BNP Paribas, der zudem verrät, dass die Anleger bei Facebook auf rückläufige Kurse spekulieren.