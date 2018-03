Mainz (ots) - Woche 14/18



Fr., 6.4.



Bitte neuen Ausdruck beachten:



0.25 Lass dich überwachen! Die PRISM IS A DANCER Show (HD) Deutschland 2018



Bitte streichen: NEO MAGAZIN ROYALE mit Jan Böhmermann - XXL



Woche 18/18



Di., 1.5.



Bitte neuen Ausdruck beachten:



20.15 Karl Marx - der deutsche Prophet (HD/UT) Dokudrama mit Mario Adorf Deutschland 2018



Bitte Dachzeile streichen: ZDFzeit



Mi., 2.5.



Bitte neuen Ausdruck beachten:



3.35 Karl Marx - der deutsche Prophet (HD/UT) Dokudrama mit Mario Adorf (vom Vortag) Deutschland 2018



Bitte Dachzeile streichen: ZDFzeit



(Bitte auch im Alternativablauf am Sendetagsende beachten.)



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF-Planung Telefon: +49-6131-70-15246