First Berlin Equity Research has published a correction of the research

update on European Lithium Limited (ISIN: AU000000EUR7) originally

published on 7 March. Analyst Simon Scholes maintained his EUR 0.19 price

target.

Abstract:

The European lithium-ion battery industry is expanding fast to meet demand

from the electric vehicle sector. European battery megafactories announced

so far (more are expected to follow) are expected to generate lithium

carbonate demand of 20k tonnes in 2021 and over 60k tonnes in 2025.

European Lithium is well placed to become a supplier to these

megafactories. The current JORC (2012) resource of measured 2.86m tonnes

grading 1.28% Li2O and indicated 3.44m tonnes grading 1.08% Li2O supports

annual average output of 7.1k tonnes Li2CO3 over a projected 13 year mine

life at the Wolfsberg project. Based on a discounted cash flow model and

assuming an average Li2CO3 price of USD15,500/tonne, we arrive at a

valuation of EUR0.19 per share. There will be scope to raise our price

target, if, as we expect, European Lithium raises its JORC resource to over

10m tonnes by the end of this year.

First Berlin Equity Research hat eine Korrektur des ursprünglich am 7. März

veröffentlichten Research Updates zu European Lithium Limited (ISIN:

AU000000EUR7) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt das Kursziel

von EUR 0,19.

Zusammenfassung:

Die europäische Lithium-Ionen-Batterie-Industrie wächst schnell, um die

Nachfrage aus der Elektrofahrzeugbranche zu decken. Die bisher

angekündigten (weitere sollten folgen) europäischen Megafabriken für diese

Batterien sollten zu einer Lithiumcarbonat-Nachfrage von 20 Tsd. Tonnen im

Jahr 2021 und über 60 Tsd. Tonnen im Jahr 2025 führen. European Lithium ist

gut positioniert, um ein Zulieferer dieser Megafabriken zu werden. Mit der

aktuellen JORC (2012) Ressource von gemessenen 2,86 Mio. Tonnen mit einem

Gehalt von 1,28% Li2O und angezeigten 3,44 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von

1,08% Li2O wird eine durchschnittliche Jahresproduktion von 7,1 Tsd. Tonnen

Li2O3 über eine prognostizierte Minenlebensdauer von 13 Jahren beim

Wolfsberg-Projekt belegt. Auf Basis eines DCF-Modells und unter der Annahme

eines durchschnittlichen Li2CO3-Preises von USD15.500/Tonne ermitteln wir

eine Bewertung von EUR0,19 je Aktie. Es besteht Spielraum für die Erhöhung

unseres Kursziels, wenn European Lithium wie von uns erwartet die

JORC-Ressource bis Ende des laufenden Jahres auf über 10 Mio. Tonnen

steigert.

