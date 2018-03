Die Nasa denkt heute schon über die Abwehr eines Asteroiden nach, der uns in 100 Jahren gefährlich nahe kommt. Als Abwehrwaffe soll eine Art Rammbock dienen.

Über den 25. September 2135 machen sich die meisten Menschen vermutlich keine Gedanken. Einigen Wissenschaftlern bereitet dieser Tag dagegen große Sorgen. 1 zu 2700 beträgt derzeitigen Berechnungen zufolge die Wahrscheinlichkeit, dass der Asteroid "Bennu" an diesem Tag der Erde gefährlich nahe kommt.

Ein Aufprall würde 80.000-mal mehr Energie freisetzen als die Hiroshima-Atombombe, heißt es vom US-Forschungszentrum Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) in Kalifornien. "Die Chancen eines Einschlags mögen jetzt gering aussehen, aber die Konsequenzen wären verheerend", sagt LLNL-Forscherin Kirsten Howley.

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa zählt "Bennu" zu den gefährlichsten der derzeit bekannten Asteroiden - und will auf einen drohenden Einschlag vorbereitet sein. Schon 2016 startete deshalb die Mission "Osiris Rex" zu "Bennu".

Dessen Name wurde von einem Schüler in einem Wettbewerb in Anlehnung an einen Vogel aus der altägyptischen Mythologie vorgeschlagen. Der tiefschwarze Riesenbrocken mit einem Durchmesser von etwa 500 Metern, größer als das Empire State Building, und einem Gewicht von rund 79 Milliarden Kilogramm ...

