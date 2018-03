Trotz aller Differenzen hält der türkische Präsident Erdogan an einem EU-Beitritt fest. Zudem will er, dass die EU drei Milliarden Euro überweist.

Die Türkei hält nach den Worten von Präsident Recep Tayyip Erdogan an der Mitgliedschaft in der Europäischen Union (EU) als strategischem Ziel fest. Er wolle auch die Fortsetzung der Beitrittsgespräche, sagte Erdogan am Montag vor seiner Abreise zum EU-Türkei-Gipfel nach Bulgarien. Er werde dort die Erwartung äußern, dass die Hindernisse für einen Beitritt der Türkei ausgeräumt ...

