BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung will den Vorschlag des Internationalen Währungsfonds (IWF) für den Aufbau eines europäischen Pendants zunächst eingehend prüfen. "Das ist heute erst vorgestellt worden und wir wollen uns das angucken", sagte ein Sprecher des Finanzministeriums in Berlin. Eine Einschätzung darüber, ob Minister Olaf Scholz (SPD) die Idee des IWF gutheißt oder nicht, wollte er nicht geben.

IWF-Direktorin Christine Lagarde hatte ihren Vorschlag zur besseren Absicherung der Eurozone am Morgen in Berlin vorgestellt. Er enthält die massive finanzielle Forderung an die Bundesregierung, 0,35 Prozent der Wirtschaftsleistung pro Jahr in die Reserve für schlechte Zeiten einzuzahlen. Auf den Finanzminister kämen damit jährliche Überweisungen von 10 Milliarden Euro zu.

Die Gelder der 19 Euro-Staaten zusammen sollen Mitgliedern der Währungsunion aus der Patsche helfen, wenn sie in einen Abschwung rutschen und die Staatspleite droht. Hilfe soll automatisch gewährt werden, wenn die Arbeitslosigkeit in Folge der Krise einen bestimmten Schwellenwert übersteigt und die explodierenden Sozialausgaben das Budget belasten. Zusätzlich zu den eingezahlten Milliarden dürfte sich der Fonds nach den Vorstellungen Lagardes am Kapitalmarkt verschulden und Kredite aufnehmen.

Die Bundesregierung will hingegen den europäischen Rettungsfonds ESM ausbauen. Wie genau, ist noch umstritten. ESM-Chef Klaus Regling hat in der Vergangenheit ebenfalls die Idee einer Schlechtwetterkasse ins Spiel gebracht, um Staaten mit anschwellender Arbeitslosigkeit zu helfen.

Allerdings versuchen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihr Finanzminister vehement, zu hohe Ausgabenwünsche an Deutschland abzuwehren. Sie sind bereit, mehr Geld in den EU-Haushalt einzuzahlen, um die Lücke der Briten teilweise auszugleichen. Weitere Transfers betrachten sie skeptisch. Schon heute würden wohl Euro-Länder im Süden Europas, die immer noch unter hoher Arbeitslosigkeit leiden, Unterstützung aus dem Fonds nach IWF-Machart erhalten.

