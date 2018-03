Wien - Manager offener Immobilienfonds sind darauf angewiesen, immer neue Objekte für das Portfolio kaufen zu können, so die Experten von "FONDS professionell"."Nur ständige Neuakquisitionen können eine dauerhafte Wertentwicklung gewährleisten", sage Sebastian Gebhardt, Vermögensverwalter bei I.C.M. Independent Capital Management mit Sitz in Neuss bei Düsseldorf. Neue Objekte zu finden sei momentan aber gar nicht so einfach. "Zwar verfügen viele Fonds über viel Geld", so Gebhardt. Zugleich seien allerdings die Preise so gut wie aller Immobilien an den meisten Standorten deutlich geklettert. Mit stark steigenden Kaufpreisen würden zwangsläufig die Renditen sinken.

