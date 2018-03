IRW-PRESS: 92 Resources Corp.: 92 Resources Corp. kündigt Mobilisierung für eine hochauflösende magnetische Flugmessung über dem Konzessionsgebiet Pontax in Quebec an

Vancouver, 26. März 2018 - 92 Resources Corp. (das Unternehmen) (TSX.V: NTY) (OTCQB: RGDCF) (FWB: R9G2) freut sich, bekannt zu geben, dass derzeit ein helikoptergestütztes, hochauflösendes magnetisches Vermessungssystem zum Konzessionsgebiet Pontax in der Region James Bay in Quebec transportiert wird.

Das Unternehmen hat Prospectair Geosurveys Inc. aus Gatineau (Quebec) mit der Durchführung der Messung über allen vier Claim-Gruppen, die Teil des Konzessionsgebiets sind, beauftragt. Die Messung erfolgt mit dem Helikopter, was einen engen Abstand der Messlinien von 60 Metern ermöglicht. Insgesamt soll die Messung 1.805 Streckenkilometer umfassen.

Das Konzessionsgebiet Pontax deckt den südwestlichen Abschnitt eines rund 100 km langen Gürtels aus Metavulkangestein ab, der als Teil des Vulkangürtel Eastmain River gilt. Deshalb weist das Konzessionsgebiet neben den spodumenhaltigen Pegmatitvorkommen auch Potenzial für Goldmineralisierungen auf. Bisher fanden im Konzessionsgebiet jedoch nur begrenzte Explorationen statt. Mithilfe der Messung sollen hier strukturelle Korridore definiert werden, die wiederum zur Abgrenzung aussichtsreicher Pegmatittrends beitragen könnten, und Goldzielgebiete entwickelt werden.

Die Messung wird voraussichtlich vier Tage dauern, gefolgt von einer kurzen Bearbeitungszeit. Die Ergebnisse werden bekanntgegeben, sobald sie vorliegen.

Über 92 Resources Corp.

92 Resources Corp. ist ein Unternehmen für moderne Energielösungen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und den Ausbau strategischer und aussichtsreicher Projekte im Bereich der modernen Energien gerichtet ist. Zurzeit hat das Unternehmen sechs Konzessionsgebiete in Kanada: die Lithiumkonzessionsgebiete Corvette, Pontax, Eastmain und Lac du Beryl in Quebec, das Frac-Sand-Konzessionsgebiet Golden in British Columbia und das Lithiumkonzessionsgebiet Hidden Lake in den Nordwest-Territorien, auf das zurzeit Far Resources Ltd die Option hat.

Das Konzessionsgebiet Pontax besteht aus 104 Claims mit einer Gesamtfläche von 5.536 Hektar, die sich über 4 Claim-Gruppen erstrecken. Das Konzessionsgebiet liegt zwischen 5 und 30 Kilometern südwestlich von sowie auf dem gleichen Trend wie Stria Lithiums Lithiumkonzessionsgebiet Pontax, wo erbohrte Abschnitte in einem spodumenhaltigen Pegmatitschwarm 0,97% Li2O über 21 m (DDH 09-555-05), einschließlich 1,43% Li2O über 13 m, ergaben.

Das Management weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Funde auf benachbarten Konzessionsgebieten nicht unbedingt ein Hinweis darauf sein müssen, dass die Konzessionsgebiete des Unternehmens Mineralisierungen aufweisen.

Informationen gemäß NI 43-101

Darren L. Smith, M.Sc., P. Geol., von Dahrouge Geological Consulting Ltd., ein qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) im Sinne des National Instrument 43-101, hat die Erstellung der technischen Informationen in dieser Pressemitteilung beaufsichtigt.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Die in dieser Meldung enthaltenen Aussagen, zu denen auch Aussagen zu unseren Plänen, Absichten und Erwartungen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, zählen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind anhand von Begriffen wie prognostiziert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, erwartet und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Das Unternehmen weist die Leser darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen - unter anderem auch jene, die sich auf die zukünftige Betriebstätigkeit und die Geschäftsprognosen des Unternehmens beziehen - bestimmten Risiken und Unsicherheiten unterliegen , die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

