Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Wien (pta018/26.03.2018/13:47) - Corporate News Information für unsere Kapitalanleger und institutionelle Investoren



Die ordentliche Hauptversammlung der börsennotierten Sanochemia Pharmazeutika AG fand am 22. März 2018 in Eisenstadt, Österreich, statt. Nach Auszählung der Präsenz teilte die Vorsitzende des Aufsichtsrates, Frau Frantsits mit, dass mit 6.242.832 Aktien, eine Präsenzquote von rund 48,5 % des Grundkapitals der Gesellschaft vertreten waren.



Der Bericht des Vorstandes an die HV stellte die chronologischen Ereignisse des abgelaufenen Geschäftsjahres dar. Sanochemias US-Partner Neurana Pharmaceuticals hat - nach Patenterteilung auf die Tolperison-Formulierung und -Herstellung - die erste Finanzierungsrunde für die weitere klinische Entwicklung von Tolperison in den USA gesichert. Ein weiteres Highlight des abgelaufenen Geschäftsjahres war der Start der klinischen Phase I-Studie, die das Ziel hat, die nicht-sedierende Eigenschaft von Tolperison zu bestätigen. Die Phase I-Studie wurde im November 2017 mit positiven Ergebnissen abgeschlossen. Auch die Patenterteilung für die Formulierung von Vidon® für die photodynamische Diagnose von Blasenkrebs in den USA wird von Dr. Gerdes erläutert.



Im Bereich Humanpharmazeutika wurde der Lizenzvertrag für Vidon® mit Newfield Therapeutics Corporation, die Zulassungsverfahren von Röntgenkontrastmitteln für den US-amerikanischen Markt, der geplante Start der klinischen Phase II für Tolperison in den USA und die Bearbeitung weiterer margenträchtiger Märkte, v.a. mit Cyclolux® hervorgehoben. Im Bereich der Veterinärpharmazeutika steht eine weitere Internationalisierung der Produkte vor allem in Europa im Vordergrund, während im Bereich Produktion eine steigende Auslastung angestrebt wird.



Die Sanochemia Aktie schloss zum Ende des Geschäftsjahres 2016/17 mit einem Kurs von 1,65 Euro (VJ:1,47 Euro) und liegt damit weiterhin unter Buchwert (3,63 Euro). Die Analysten sehen ein deutliches Potenzial nach oben - so errechnete Sphene Capital einen Marktwert von 3,50 Euro.



Über die aufgeführten Tagesordnungspunkte wurde abgestimmt und sämtlich angenommen. Vorstand und Aufsichtsrat wurden entlastet.



Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:



Bettina Zuccato Investor Relations Tel.: +43 / 1 / 319 14 56 / 336 b.zuccato@sanochemia.at



(Ende)



Aussender: SANOCHEMIA Pharmazeutika AG Adresse: Boltzmanngasse 11, 1090 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Bettina Zuccato Tel.: +43 1 3191456-336 E-Mail: b.zuccato@sanochemia.at Website: www.sanochemia.at



ISIN(s): AT0000776307 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; mid market in Wien; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1522064820189



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMarch 26, 2018 07:47 ET (11:47 GMT)