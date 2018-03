Anleger sind so stark verunsichert wie selten zuvor, zeigt das Dax-Sentiment. Das verhindert eine nachhaltige Erholung am Aktienmarkt.

Die anhaltende Schwäche am deutschen Aktienmarkt spiegelt sich immer deutlicher in der Stimmung der Anleger wider: Es herrscht Ratlosigkeit auf breiter Front, die in Panik umzuschlagen droht.

Optimisten, die auf eine rasche Kehrtwende nach oben gesetzt hatten, wurden auf dem falschen Fuß erwischt - und schrecken nun vor erneuten Käufen zurück. Das geht hervor aus den neuesten Ergebnissen der regelmäßigen Handelsblatt-Umfrage zur aktuellen Börsenstimmung. Das sogenannte Dax-Sentiment ist auf den zweittiefsten Stand seit 2014 gefallen.

Wöchentlich werden bei dieser Erhebung mehr als 2300 Anleger gefragt, wie sie die Lage an den Aktienmärkten einschätzen. Die Ergebnisse bewertet Stephan Heibel, Inhaber des Analysehauses Animusx. Der Experte leitet daraus Prognosen zur künftigen Dax-Entwicklung ab, die Anlegern bei ihrer Geldanlage Orientierung bieten.

"Anleger verspüren Panik und sind extrem verunsichert", sagt Heibel. In der Regel deutet extreme Angst an der Börse zwar auf steigende Erholungschancen hin. Denn gemäß der Sentiment-Theorie folgen der Kapitulation der Anleger dann steigende Kurse. Dennoch ist nach Einschätzung Heibels vorerst noch nicht mit einem raschen Ende des Abwärtstrends zu rechnen.

"Wöchentliche Schwankungen in der Anlegerstimmung sind nicht selten", sagt der Experte. Daher eigne sich der Fünf-Wochen-Durchschnitt des Sentiments, um abzuschätzen, wie nah Anleger an der Kapitulation sind. "Und auch der Fünf-Wochen-Durchschnitt hat zwar schon einen extrem negativen Wert erreicht - doch Anfang Februar war die Stimmung noch schlechter und auch im vergangenen Sommer gab es tiefere Werte." Heibels pessimistische Schlussfolgerung: "Da geht noch was nach unten."

Es sind vor allem die Angst vor rasch anziehenden Zinsen und Sorgen vor einem weltweiten Handelskrieg, die den Dax jüngst bis auf 11.818 Punkte haben einbrechen lassen. Eine derart niedrige Marke hatte der Leitindex zuletzt im Februar 2017 erreicht.

Die Ergebnisse der neuen Sentiment-Auswertung im Detail: Nur noch 16 Prozent der Umfrageteilnehmer (minus 39 Prozentpunkte) sehen in der aktuellen Dax-Bewegung eine Seitwärtsbewegung und nur 14 Prozent (plus vier Prozentpunkte) hoffen, dass es sich derzeit um eine Bodenbildung handelt. Mit 65 Prozent (plus 50 Prozentpunkte) attestieren inzwischen zwei von drei Anlegern dem Dax einen Abwärtsimpuls.

Zudem wurden jüngst 45 Prozent der Befragten (plus 37 Prozentpunkte) auf dem falschen Fuß erwischt. Weitere 25 Prozent (minus sieben Prozentpunkte) sehen ihre Erwartungen kaum erfüllt, während nur noch 21 Prozent (minus 32 Prozentpunkte) ihre Erwartungen zum größten Teil erfüllt sehen. Nur neun Prozent (plus ein Prozentpunkt) geben an, auf den jüngsten Ausverkauf spekuliert zu haben. "Sentiment und Verunsicherung haben damit ...

