Die Sicherheit in der Elektroinstallation lässt sich nur dann verbessern, wenn Konzeption und Ausführung normgerecht erfolgen. Vor allem angesichts der Tatsache, dass Verbraucher durch ihre Schaltnetzteile immer häufiger nichtlineare Kennlinien an den Tag legen, kann sich das Elektrohandwerk auf Erfahrungswerte allein nicht mehr verlassen. Das Messen bestehender Anlagen und die Bewertung nach der DIN VDE 0298-4 ist dabei genauso wichtig wie das Berücksichtigen von Oberschwingungen nach den Informationen der DIN VDE 0100-520 Beiblatt 3 bei der Errichtung einer Niederspannungsanlage.

Oberschwingungen oder Harmonische sind die Konsequenz aus dem vermehrten Einsatz von Betriebsmitteln mit nichtlinearen Kennlinien. Oberschwingungen entstehen u.a. durch Schaltnetzteile, die sich heute in nahezu jedem elektronischen Gerät wiederfinden - vom Fernseher, der Hifi-Anlage über den PC bis hin zu Beleuchtungsanlagen mit LED oder Leuchtstofflampen. Die damit verbundenen Netzrückwirkungen haben sich zu einer echten Herausforderung im Hinblick auf die Netzqualität entwickelt.

Oberschwingungen haben generell die Eigenschaft, ein Vielfaches der Grundfrequenz zu betragen - also 50?Hz multipliziert mit dem Faktor x. Dieses Verhalten nimmt dann ein gravierendes Ausmaß an, wenn die sich bildende Frequenz durch drei teilbar ist. In diesem Fall - der dritten Harmonischen - addieren sich die Ströme im Neutralleiter plötzlich auf - auch bei symmetrischer Last. Mit Blick auf die gängige Praxis, dass der Neutralleiter in der Regel aber nicht mit abgesichert ist, kann es so passieren, dass der Neutralleiter oder PEN-Leiter als ungeschützter Leiter überlastet wird.

Schutzeinrichtungen und Leiterquerschnitte

Wenn wir von Überlast an Leitungen und Kabeln sprechen, müssen wir uns der DIN VDE 0298-4 zuwenden. Sehr ausführlich wurde in vergangenen Berichten in dieser Fachzeitschrift auf die Berechnung von Überlast und Kurzschluss eingegangen (siehe Beitragserie »Zulässige Längen von Kabeln und Leitungen« in »de« 18.2017, »de« 19.2017, »de« 22.2017, »de« 23-24.2017 und »de« 3.2018).

Wir möchten uns nun um massiv auftretende Oberschwingungen in Lastströmen kümmern.

Schutz bei Oberschwingungen

Der in der Norm DIN VDE 0298-4 vorhandene (normative) Anhang B »Auswirkung von Oberschwingungsströmen auf symmetrisch belastete Drehstromsysteme« wird dabei allzu oft nicht berücksichtigt - was bei den heutigen nichtlinearen Verbrauchern so nicht nachvollzogen werden kann.

Heutige Verbraucher

Auch wenn man im ersten Moment über diese Fragestellung erstaunt ist, so wird es kaum noch möglich sein, heute einen linearen Verbraucher zu finden. Unsere heutigen Verbraucher sind bereits so alltäglich geworden, dass man sich über linear oder getaktet schon keine Gedanken macht. Dies zeigt die in Bild?1 dargestellte Messung aus einer realen Kundenanlage: Der dunkelgrüne Bereich sind Oberschwingungen auf dem Neutralleiter in Prozent: Dabei treten maximale Mittelwerte von bis zu ca. 150?% auf. Die unteren Farben stellen rot = L1, grün = L2, blau = L3 dar. Auf dem Außenleiter L3 haben wir demnach einen maximalen Mittelwert von ca. 35?%.

Tägliche Situation

Führt man Messungen an Kundenanlagen durch, so erkennt man sehr schnell, dass die DIN VDE 0298-4 in vielen Fällen nicht bis in alle Details zur Berechnung von Querschnitten und zur Auswahl ...

