Nach ersten Schätzungen der VDMA-Volkswirte stieg der Umsatz mit Maschinen und Anlagen (ohne Serviceleistungen) in Europa um 6 Prozent auf 777 Mrd. EUR. Das war der höchste Zuwachs seit dem Jahr 2011.

Europa übertraf damit auch die Entwicklung auf dem weltweiten Maschinenmarkt deutlich. Dessen Gesamtumsatz stieg leicht um 1 Prozent auf 2,6 Billionen EUR. Im Jahr zuvor sank der Umsatz noch um 1 Prozent. "Im Jahr 2017 sind die Investitionen in der Industrie endlich angesprungen, insbesondere in den EU-Ländern. Die Konjunktur auf dem europäischen Markt hat im Laufe des vergangenen Jahres erkennbar an Fahrt gewonnen. Und 2018 dürfte sich der Aufschwung im Maschinenbau fortsetzen", bewertet VDMA-Chefvolkswirt Dr. Ralph Wiechers die Entwicklung.

