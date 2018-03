Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-03-26 / 14:00 Die DCI AG gibt heute die Zahlen für das Geschäftsjahr 2017 bekannt: Der Umsatz der DCI AG belief sich im Geschäftsjahr 2017 auf TEUR 3.131 und erhöhte sich leicht zu dem um das Agenturgeschäft bereinigten Umsatz des Vorjahres. Die DCI AG hat im Geschäftsjahr 2017 das margenschwache und risikoreiche Agenturgeschäft nicht weiter betrieben und verzeichnete dadurch - unter Berücksichtigung des auslaufenden Restumsatzes im Agenturgeschäft 2017 in Höhe von TEUR 18 - einen Umsatzrückgang im Agenturgeschäft von TEUR 629. Der Vorjahresumsatz von TEUR 3.560 bereinigt um das Agenturgeschäft (TEUR 647) betrug TEUR 2.913. Im Bereich Data Services steigerte die Gesellschaft den Umsatz auf TEUR 1.490 (Vorjahr: TEUR 1.143). Zusätzlich wurden in diesem Bereich über die Tochtergesellschaft in Rumänien weitere Dritt-Umsätze i.H.v. TEUR 100 (Vorjahr TEUR 0) erwirtschaftet. Kumuliert entspricht dies einer Gesamtsteigerung im Bereich Data Services um TEUR 447. Im Segment Wide Area Infoboard (WAi) / Apps / Sonstige stieg der Umsatz um TEUR 39 (TEUR 225 gegenüber Vorjahreszeitraum von TEUR 186). Diese positiven Entwicklungen konnten den Umsatzrückgang im Segment DCI Medien (ohne Berücksichtigung des Agenturgeschäfts) ausgleichen; im Segment DCI Medien betrug der Umsatz TEUR 1.416; jeweils bereinigt um das Agenturgeschäft ist somit gegenüber dem Vorjahr (TEUR 2.231, abzüglich der darin enthaltenen Umsätze aus dem Agenturgeschäft in Höhe von TEUR 647) ein Rückgang im Segment Medien in Höhe von TEUR 186 zu verzeichnen. Die Kosten verminderten sich im Jahr 2017 auf TEUR 3.529 (Vorjahr: TEUR 4.068; -13%). Dieser deutliche Rückgang ist - auch hier bedingt durch die Nicht-Fortführung des Agenturgeschäftes - im Wesentlichen bei den Fremdleistungen zu verzeichnen. Durch die Beteiligungsausschüttung der 100%-igen Tochtergesellschaft DCI Database for Commerce and Industry Romania S.R.L., Brasov, Rumänien, wurde ein Beteiligungsertrag in Höhe von TEUR 150 erzielt. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) liegt bei TEUR -216. Die Veränderung (EBT im Vergleichszeitraum des Vorjahres: TEUR +306) beruht im Wesentlichen aus dem Fehlen von außerordentlichen Erträgen, wie sie im Vorjahr gegeben waren. Entsprechend beruht die Abweichung des im Geschäftsjahr 2017 erzielten Ergebnisses vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) TEUR -30 (gegenüber Vorjahr: TEUR +571) im Wesentlichen ebenfalls auf dem Umstand, dass im Vorjahr außerordentliche Erträge von TEUR 765 erzielt wurden. Das Eigenkapital belief sich zum 31. Dezember 2017 auf TEUR 2.025 (Vorjahr: TEUR 2.241). Damit errechnet sich bei einer Bilanzsumme von TEUR 3.106 (Vorjahr: 3.189 TEUR) eine Eigenkapitalquote von 65% (Vorjahr: 70%). Das Eigenkapital ist auf der Aktivseite im Wesentlichen durch liquide Mittel unterlegt, die zum 31. Dezember 2017 bei TEUR 1.121 (Vorjahr: TEUR 1.015) lagen und der Gesellschaft, auch unter Berücksichtigung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen mit TEUR 487 (Vorjahr: TEUR 459), ein ausreichendes Maß an Flexibilität geben. DCI Database for Commerce and Industry AG Enzianstrasse 2 82319 Starnberg Die Aktie ist im m:access der Börse München gelistet. WKN: A11QU1, ISIN: DE000A11QU11. Börsen: München, Frankfurt, Stuttgart, Berlin, Bremen, Düsseldorf, XETRA Kontakt: Elisabeth Bauer Head of Finance and Controlling DCI Database for Commerce and Industry AG Enzianstr. 2, 82319 Starnberg, Germany Telefon: +49 8151-265-522 Telefax: +49 8151-265-80522 Email: ebauer@dci.de Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: DCI Database for Commerce and Industry AG Schlagwort(e): Finanzen 2018-03-26 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: DCI Database for Commerce and Industry AG Enzianstrasse 2 82319 Starnberg Deutschland Telefon: +49 (0)8151-265-0 Fax: +49 (0)8151-265-150 E-Mail: info@dci.de Internet: www.dci.de ISIN: DE000A11QU11 WKN: A11QU1 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), München (m:access), Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP-Media 668647 2018-03-26

