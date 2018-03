Berlin - Konzernaufspaltungen sind "in", Diversifizierung ist "out", wie die Börsengänge von Healthineers (Siemens) und DWS (Deutsche Bank) zeigen, so die Experten von Scope Ratings. Auf beiden Seiten des Atlantiks stünden Vorstände unter Druck, ihr Nicht-Kerngeschäft abzuspalten.

