- Die Pilotfolge ab 6. April exklusiv für jedermann im Stream auf www.sky.de/grenzgänger - Ebenfalls ab 6. April auf Sky Atlantic HD sowie abrufbar auf Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand - Mit Tobias Santelmann ("Kon-Tiki", "Hercules") in der Hauptrolle - Eine Koproduktion von Sky, Monster Scripted, TV 2 und Nice Drama



Die nächste Sky Original Production startet und Sky präsentiert erstmalig und exklusiv eine Pilotfolge für alle als Free View im Internet. Ab 6. April morgens um 10 Uhr können auch alle Nicht-Abonnenten die erste Episode auf www.sky.de/grenzgänger streamen. Ebenfalls ab 6. April ist die packende Scandi-Noir-Serie ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic HD zu sehen sowie über Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand abrufbar.



Marcus Ammon, Senior Vice President Film und Entertainment bei Sky: "Scandi Noir Geschichten sind bei unserem Publikum sehr beliebt. Mit 'Der Grenzgänger' haben wir zusammen mit Monster Scripted, TV 2 und Nice Drama eine ganz besondere Thrillerserie produziert", so Ammon. "Die düstere und vielschichtige Serie ist fesselnder Kriminalfall und hochemotionales Familiendrama zugleich, das mit einer charismatischen Hauptfigur, deren moralisches Selbstbild durch dunkle Ereignisse aus der Vergangenheit und der Gegenwart ins Wanken gerät, besticht."



Über "Der Grenzgänger":



Dem Osloer Cop Nikolai Andreassen (Tobias Santelmann) geht nichts über Prinzipientreue. Stets kämpft der charismatische Mann für Gerechtigkeit und Menschenwürde, sein Privatleben hält er strengstens geheim. Doch seine wohlorganisierte Welt gerät ins Wanken, als eine verdeckte Ermittlerin ums Leben kommt. Nikolai hat den Leiter der Ermittlung im Verdacht, die junge Frau getötet zu haben und sagt im Untersuchungsausschuss gegen ihn aus. Das gefällt weder seinem Vorgesetzten noch den Kollegen und Nikolai wird in Zwangsurlaub geschickt, den er bei der Familie seines Bruders Lars (Benjamin Helstad) an der schwedischen Grenze verbirgt. Hier will Nikolai Kraft für den nächsten Gerichtstermin tanken. Doch die Verschnaufpause ist nur von kurzer Dauer. Im Wald wird die Leiche eines Bekannten, gefunden - erhängt an einem Baum. Was zunächst als Selbstmord eingestuft wird, ist in Nikolais Augen Mord. Und ausgerechnet Lars scheint in den Fall verwickelt zu sein. Damit nicht genug: Auch sein Vater wurde am Tatort gesehen. Zusammen mit der taffen Ermittlerin Anniken (Ellen Dorrit Petersen) beginnt Nikolai mit der Mördersuche und findet sich schnell in einem quälenden moralischen Dilemma wieder. Was ist wichtiger: Der Schutz seiner Familie oder die bedingungslose Aufklärung eines grausamen Verbrechens? Auch scheint es, dass Nikolai von einem weiteren Geheimnis eingeholt wird: seine Beziehung zu Kristoffer (Morten Svartveit), dem Bruder der ermordeten Ermittlerin.



Die Sky Original Production "Der Grenzgänger" ist eine gemeinsam mit Monster Scripted, TV 2 und Nice Drama produzierte, achtteilige Thrillerserie, die in Norwegen gedreht wurde. Faszinierend ambivalente Hauptfiguren kämpfen sich durch moralische Herausforderungen, eingebettet in einen hochspannenden Crime-Plot. Die gewohnt unterkühlte Atmosphäre des Scandi-Noir-Krimis wird dabei aufgebrochen durch die überraschend warmherzigen Momente eines Familiendramas. In der Hauptrolle ist der Deutsch-Norweger Tobias Santelmann ("Kon-Tiki", "Hercules" und "Homeland") zu sehen. Das Drehbuch stammt von Megan Gallagher, die zuvor unter anderem an den Produktionen "Vergiss mein Nicht!" (mit Kate Winslet, Jim Carrey), "Abbitte" (mit Keira Knightley) und "Milk" (mit Sean Penn) mitwirkte. Produzentin auf deutscher Seite ist Sigrid Strohmann, die umfangreiche Erfahrungen bei der Koproduktion von skandinavischen Krimiserien (u.a. die "Millennium"-Trilogie nach Stieg Larsson und "Die Brücke - Transit in den Tod") hat.



Facts:



Originaltitel: "Grenseland", Thrillerserie, 8 Episoden, je ca. 45 Minuten, N/D/S 2017. Regie: Bård Fjulsrud, Gunnar Vikene. Serienschöpferin und Drehbuch: Megan Gallagher. Produzenten: Monster Scripted, Sky, TV 2 und Nice Drama. Darsteller: Tobias Santelmann, Ellen Dorrit Petersen, Morten Svartveit, Benjamin Helstad.



Ausstrahlungstermin:



Die Pilotfolge am 6. April 2018 ab ca. 10 Uhr frei empfangbar auf www.sky.de/grenzgaenger sowie ab 6. April 2018 immer freitags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic HD. Parallel auch auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket verfügbar.



Über Sky Atlantic HD:



Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebten Serien wie "Die Sopranos", "Six Feet Under - Gestorben wird immer" und "The Wire" gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" und "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions" oder "Twin Peaks", sowie ausgewählte Produktionen wie "The People v. O.J. Simpson: American Crime Story" und "House of Cards". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalte plattformunabhängig und auf Abruf über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket bereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufen werden. Sky Ticket ist als eigenständiger Service - mit monatlicher Laufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.



Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de abrufbar. Weitere Informationen finden Sie zudem unter www.sky.de/grenzgaenger sowie auf der Facebookseite https://www.facebook.com/SkySerienDE/.



Über Sky Deutschland:



Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Dez. 2017).



