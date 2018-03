Aus der aktuellen Ausgabe von Maydorns Meinung: Von wegen "Rallye nach der Zinserhöhung" (wie von mir in Aussicht gestellt), am Donnerstag und Freitag stürzte der Dow Jones zusammengerechnet um über 1.000 Punkte ab, der DAX fiel weit unter 12.000 Punkte und damit auf ein neues Jahrestief. Allerdings haben nicht Zinsängste zu diesem erneuten Ausverkauf geführt, sondern sie Sorge um einen Handelskrieg zwischen den USA und China. Auch wenn ich nicht davon ausgehe, dass Trump tatsächlich die angekündigten 60 Milliarden Dollar an Strafzöllen gegen China auf den Weg bringt, selbst wenn er es täte, bewegten sich die Auswirkungen auf die Wirtschaft auf gerade einmal 0,1 Prozent, wie der Investmentchef von UBS Wealth Management, Jeremy Zirn, ausgerechnet hat.

