Die Valence Group hat für das Board of Directors von US Silica (NYSE:SLCA) eine Fairness Opinion zur angekündigten Übernahme von EP Minerals für $750 Millionen erstellt. Der Abschluss der Transaktion wird für das zweite Quartal 2018 erwartet.

Über US Silica

U.S. Silica Holdings, Inc., gelistet im Russell 2000, ist ein führender Hersteller von kommerzieller Kieselerde, die in der Öl- und Gasindustrie und einer Vielzahl von industriellen Anwendungen eingesetzt wird. Im Laufe der 118-jährigen Unternehmensgeschichte hat U.S. Silica Kernkompetenzen in den Bereichen Bergbau, Verarbeitung, Logistik und Materialwissenschaft entwickelt, die es ihm ermöglichen, über 200 Produkte herzustellen und kostengünstig zu liefern.

Über EP Minerals

EP Minerals ist mit einem Umsatz von über 200 Millionen Dollar ein weltweiter Hersteller von technischen Materialien, die aus Industriemineralien wie Diatomeenerde (DE), Ton (Calciumbentonit) und Perlit gewonnen werden. Das Unternehmen ist auf seinen jeweiligen weltweiten Märkten die Nummer eins bzw. Nummer zwei.

Informationen zur Valence Group

Die Valence Group ist eine spezialisierte Investmentbank, die exklusive M&A-Beratungsdienste für Unternehmen und Investoren in den Sektoren Chemikalien und Materialien und damit verbundenen Sektoren anbietet. Das Team der Valence Group besteht aus einer einzigartigen Kombination von Experten aus den Bereichen Investment Banking und strategische Beratung in der Chemikalien- und Materialienindustrie, die sich alle ausschließlich auf die Bereitstellung von M&A-Beratungsdiensten für den Chemikalien- und Materialiensektor konzentrieren. Das Unternehmen ist mit Niederlassungen in New York und London vertreten.

