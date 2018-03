Ob Korruption oder Perspektivlosigkeit: Afghanistans Probleme sind vielschichtig. Verteidigungsministerin von der Leyen drängt auf Reformen.

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat bei einem Besuch in der afghanischen Hauptstadt Kabul einen entschlossenen Kampf gegen die Korruption angemahnt. Es sei wichtig, dass Regierung, Ministerien und Verwaltung bereit seien, den Modernisierungs- und Reformprozess mitzugehen und tatkräftig umzusetzen, sagte die CDU-Politikerin am Montag nach einem Treffen mit Präsident Aschraf Ghani. "Und da ist entscheidend, dass die alten Seilschaften durchbrochen werden, dass jüngeres, gut ausgebildetes, loyales Personal in die Positionen kommt."

Sie pochte auf einen Generationenwechsel in der Verwaltung, damit transparente Strukturen entstehen können. "Dass eben die alten, gewachsenen, aber zum Teil auch hochkorrupten Seilschaften durchbrochen werden."

Der Konflikt mit den Taliban in Afghanistan sei nicht rein militärisch lösbar. "Der politische Prozess ist der alles Entscheidende", sagte die CDU-Politikerin. Die Sicherheitskräfte müssten zwar verlässlich sein, müssten die Menschen schützen. "Aber entscheidend ist, dass dieses Land vorankommt in seiner Entwicklung, dann fassen die Menschen auch Zutrauen und haben Mut für die Zukunft." Sie wünsche sich mehr Fortschritte in dem Bereich. Die Menschen im Land müssten durch gute Regierungsführung merken, dass die Politik Reformen umsetzt.

Die CDU-Ministerin traf am Montag unter anderem den Präsidenten Ghani und den Kommandeur der Nato-Truppen, John Nicholson. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...