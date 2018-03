Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Volkswagen-Vorzugsaktien auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Die Papiere seien derzeit günstig bewertet, lägen aber dennoch über ihrem historischen Durchschnitt, schrieb Analyst Harald Hendrikse in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Absatz des Autokonzerns ziehe an, vorsichtige Management-Aussagen mit Blick auf 2018 signalisierten aber, dass es eine Anhebung der Konsensschätzungen für den diesjährigen Gewinn je Aktie oder den Cashflow wohl nicht geben werde./ajx/edh/gl Datum der Analyse: 26.03.2018

