An der Wall Street steht am Montag eine breitangelegte Erholung an. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial vor Handelsbeginn 1,75 Prozent höher auf 23 944 Punkte. Der breiter angelegte S&P 500 und der Tech-Index Nasdaq 100 liegen ebenfalls deutlich im Plus. Mit einer solchen Erholung würden die US-Börsen den Märkten in Asien und Europa folgen und einen Teil der Verluste der vergangenen Woche wettmachen.

Bis vergangenen Freitag hatte der Dow Jones Industrial auf Wochensicht ein Minus von 5,7 Prozent markiert, der S&P 500 und der Nasdaq 100 gaben noch stärker ab. Die Verluste kamen inmitten des eskalierenden Handelskonflikts zwischen den USA und China. Jetzt deutet sich Entspannung an: US-Finanzminister Steve Mnuchin hatte am Wochenende gesagt, er sei "vorsichtig hoffnungsvoll", China und die USA würden sich im Streit um Strafzölle einigen.

Mit Südkorea sind die USA sich schon einig geworden über eine Ausnahme bei den Handelszöllen. Europäische Staaten hatte US-Präsident Donald Trump von vornherein vorerst von den Strafen ausgenommen.

Unter den Einzelwerten sticht der Baumaterialhersteller USG Corp mit einem vorbörslichen Plus von rund 20 Prozent hervor. Die US-amerikanische Industrieholding Berkshire Hathaway gab bekannt, dass das deutsche Unternehmen Gebr. Knauf ein Kaufangebot für den Anteil an USG gemacht habe.

Der Anbieter digitaler Datenspeicher Dropbox stieg vorbörslich um knapp 5 Prozent. Dropbox hatte am Freitag sein Börsendebüt an dem Tech-Marktplatz Nasdaq gegeben und war am ersten Tag um über 35 Prozent in die Höhe geschnellt./fba/la/jha/

