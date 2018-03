Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault auf "Neutral" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Analyst Jose Asumendi passte in einer am Montag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für die Aktien des französischen Autobauers an. Dabei sei der stärkere Gegenwind von der Währungsseite unter anderem durch höhere Kosteneinsparungen und einen besseren Produktmix kompensiert worden./la/gl Datum der Analyse: 26.03.2018

