In der Kölner Innenstadt haben Einbrecher einen Goldtresor gesprengt und sind anschließend geflüchtet. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt, die Polizei ermittelt.

Im Tresorraum eines Goldhandels in der Kölner Gereonstraße kam es am frühen Montagmorgen zu einem ungewöhnlichen Einbruch. So hätten Unbekannte einen Geldschrank aufgesprengt, meldet die Kölner Polizei. Daraufhin brach in den Räumen des betroffenen Gebäudes ein Feuer aus.

Zeugenaussagen zufolge seien vier Männer gegen 4:30 Uhr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...