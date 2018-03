Aktien von Zooplus sind am Montag auf den niedrigsten Kurs seit Anfang Februar gefallen. Die Papiere des Tierbedarfshändlers büßten 9,4 Prozent auf 147,70 Euro ein und lagen damit abgeschlagen am Ende des SDax . Zudem rutschte der Kurs erstmals seit Ende vergangenen Jahres unter die runde Marke von 150 Euro. Diese Unterstützung hatte die Aktie am 6. Februar noch verteidigt.

Die Bank Hauck & Aufhäuser (H&A) erhöhte zwar das Kursziel für Zooplus um 26 auf 126 Euro, bestätigte aber gleichzeitig die Empfehlung "Verkaufen". Selbst das neue, höhere Kursziel der Bank impliziert für die Aktien ein Abwärtspotenzial von mehr als 20 Prozent, bezogen auf den Schlusskurs vom Freitag.

Die Branche bleibe hart umkämpft, was unverändert auf die Margen drücke, schrieb Analyst Lars Dannenberg. Größter Konkurrent von Zoolpus bleibe Amazon , der Online-Riese habe "tiefe Taschen" und könne daher Kunden "zu jedem Preis" locken.

Am Donnerstag waren Zooplus nach einem enttäuschenden Geschäftsausblick unter Druck geraten. Die Investitionen in das Wachstum drücken stärker auf die Profitabilität als gedacht, Anleger hatten sich daraufhin von Aktien getrennt./bek/jha/

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005111702

AXC0173 2018-03-26/15:11